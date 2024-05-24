Хирург Умнов заявил об опасности пива для мужчин

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Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что чрезмерное употребление пива грозит мужчинам развитием организма по женскому типу.
Он пояснил, что всё из-за сбоя гормонов, который может вызвать напиток.
Кроме этого, пиво может привести к бесплодию и диабету.
До этого главный нарколог Минздрава Подмосковья Витали Холдин также заявлял, как алкоголь делает из мужчины женщину.
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Кроме этого, пиво может привести к бесплодию и диабету.
«У пивных алкоголиков быстро развивается ожирение и метаболический синдром. Отсюда повышенная глюкоза в крови и развитие сахарного диабета второго типа. Также из-за солей тяжелых металлов в пиве у мужчин снижается выработка тестостерона, что грозит «превращением» в женщину и проблемами в интимной жизни, включая бесплодие», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Умнов.
До этого главный нарколог Минздрава Подмосковья Витали Холдин также заявлял, как алкоголь делает из мужчины женщину.
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Мелисса Тимофеева