Диетолог рассказала, какой фастфуд наименее вреден для здоровья и фигуры

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Маленький бургер с яйцом не навредит здоровью и сбалансированному рациону, так как содержит много белка. Об этом заявила сертифицированный американский врач-диетолог Келси Куник, передает Daily Mail.
Диетолог пояснила, что людям, которые следят за своим здоровьем, иногда приходится ходить в заведения быстрого питания, где часто продается фастфуд. Но даже в таких местах можно выбрать еду, которая не принесет вред здоровье и фигуре.
Самым оптимальным вариантом станет небольшой бургер с яйцом, сыром, листом салата и несколькими кусочками бекона. Как считает Куник, яйцо и бекон содержат достаточное количество белка, а хлеб — углеводов. Союз этих нутриентов помогает долго сохранить ощущение сытости.
Также можно заказать сэндвич или бургер, основу которых составляет курица. Она также содержит много белка, но при этом не изобилует жирами.
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Самым оптимальным вариантом станет небольшой бургер с яйцом, сыром, листом салата и несколькими кусочками бекона. Как считает Куник, яйцо и бекон содержат достаточное количество белка, а хлеб — углеводов. Союз этих нутриентов помогает долго сохранить ощущение сытости.
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Алина Юрчак