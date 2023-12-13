Диетолог Королева: «Зима — это время цитрусовых»

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что в зимний период времени очень полезно добавлять в рацион цитрусовые.
«Зима — это время цитрусовых. Из их состава мы получаем все сезонные компоненты для того, чтобы дать возможность организму зарядиться и микроэлементами, и витамином C, и просто энергией, и радостью от понимания, что скоро Новый год. Такое мандариновое время нас оптимизирует, радует ощущением приближающихся праздников. Это уже настроение и, соответственно, это здоровье. Всё это также позволяет получить антиоксиданты и минеральные вещества», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Также зимой полезно есть поздние сорта яблок и груш.
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