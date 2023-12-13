Фитотерапевт Юровский: «Чаёв для похудения не существует»

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Профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский заявил о том, что чая для похудения не бывает.
«Чаёв для похудения не существует. Для похудения должен быть дефицит калорий. Чаще всего эти чаи основаны на лимфодренаже, большая часть растений в составе — это мочегонные и слабительные. За счёт этого вес может снижаться», — отметил в беседе с Pravda.Ru Юровский.
При этом, он отметил, что такие напитки могут вызывать привыкание, а слабительные компоненты негативно сказываются на кишечнике.
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