Врач Алексеева: Плохая вентиляция может стать причиной сонливости

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Врач общей практики Лариса Алексеева заявила, что причиной сонливости и снижения работоспособности может стать плохое проветривание помещения.
«В помещении, которое не проветривается, накапливаются метан, альдегиды и аммиак. Все это весьма вредные вещества для человека. Они вызывают ощущение усталости, сонливости и снижаются работоспособность», — объяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.
По её словам, проветривание помещений является очень полезным, поскольку благодаря ему воздух очищается от ненужных микробов и вирусов.
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