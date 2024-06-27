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Терапевт Хакимова раскрыла суть уникальной диеты «Радуга»

27 июня 2024, 17:56
Фото: Istockphoto / Santje09

Фото: Istockphoto / Santje09

Для снижения риска возникновения диабета, болезней сердца и онкологических заболеваний в течение недели нужно употреблять плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового.
Такая диета носит название «Радуга», рассказала терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.
«Суть диеты – в том, что вещества разных цветов имеют различные полезные свойства. Чем разнообразнее рацион, тем больше полезных веществ организм сможет извлечь. Не забывайте употреблять с каждым приёмом пищи хотя бы один свежий фрукт или овощ. Пробуйте новое, добавьте в рацион два-три вида растительных продуктов», – пояснила врач «Газете.Ru».


По её словам, красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин. Он защищает тело от солнечного излучения, улучшает состояние сердца и снижает риск некоторых видов рака.

Оранжевые и жёлтые овощи и фрукты богаты β-каротином, улучшающим здоровье глаз, кожи и слизистой, а также повышающим иммунитет.

Лютеин и зеаксантин из тёмно-зелёных салатов и капусты борются с воспалениями, защищают от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки.

Синие и фиолетовые растения богаты фенолами, которые снижают риск возникновения диабета, рака и болезней сердца.

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#фрукты
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#диетолог
Дерматолог Медведева назвала косметические процедуры, противопоказанные летом
27 июня 2024, 17:44

Фото: Istockphoto / Svitlana Hulko

Сезонность некоторых косметических процедур связана с солнечной активностью и агрессивностью ультрафиолетовых лучей, которые с весны до начала осени набирают силу. Поэтому лазерные шлифовки и пилинги не стоит делать летом, предупредила врач-дерматолог, косметолог Кристина Медведева.
«Если нарушен эпидермальный слой кожи, это может привести к появлению пигментации, покраснениям, ожогов, истончению кожи и усилению процессов фотостарения. Поэтому летом нельзя делать процедуры, нарушающие поверхностный слой кожи – глубокие и срединные пилинги, а также лазерные шлифовки», – пояснила врач «Газете.Ru».
Ручную же чистку кожи лица, аппаратные процедуры фото- и лазерного омоложения, не повреждающие поверхностный слой, можно делать с осторожностью. При этом, по словам Медведевой, летом не стоит начинать подобное лечение, если уже есть глубокая пигментация. Лучше оставить эти методики на вторую половину осени, когда солнце уже не так активно.

Однако существуют и процедуры аппаратной косметологии, которые можно делать в летний период. К ним Медведева отнесла ультразвуковую и вакуумную чистку, которые борются с акне и высыпаниями. Эти процедуры позволяют бережно очистить закупоренные поры и не повредить здоровые клетки.

Еще одна процедура, которую можно сделать летом, – это SMAS-лифтинг UTIMS.

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#косметология
#врач
#здоровье
#лето
#солнце
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В Подмосковье расширен перечень специальностей по программе «Земля врачам»
27 июня 2024, 16:52

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье расширен перечень специальностей и городских округов по программе «Земля врачам». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области медицинские работники могут бесплатно получить земельный участок для строительства индивидуального жилого дома или ведения личного подсобного хозяйства.

«Мы стремимся поддерживать наших медицинских специалистов Для этого в регионе существует целый комплекс мер социальной поддержки. Среди них — компенсация аренды жилья, социальная ипотека, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» и другие», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В этом году мы в список специальностей включены врачи-психиатры. Кроме того, программа теперь доступна и для городского округа Кашира.

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У жителя Москвы обнаружили новую кровь во время донорства
Заммэра Ракова: у москвича выявили новый антиген резус-фактора
27 июня 2024, 16:29

Фото: IStock/sifra21

Врачи отделения трансфузиологии Городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского выявили ранее не зарегистрированный вариант антигена резус-фактора D у жителя Москвы. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отмечает Рыкова, вторая группа крови и D-отрицательный резус-фактор были обнаружены у мужчины, который пришел сдавать донорскую кровь. Она отметила, что это открытие может спасти жизни нескольких пациентов в будущем.
«При редком фенотипе подбор донора для переливания крови становится трудной задачей», — пояснила Рыкова.

Заммэра акцентировала внимание на высокой степени гражданской ответственности москвичей. Только в прошлом году донорами стали более 100 тысяч человек, благодаря которым нуждающимся в лечении было перелито более 250 тысяч литров крови.

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#здоровье
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#мужчины
#донорская кровь
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Терапевт Лапа описала симптомы солнечного удара
27 июня 2024, 15:53

Фото: Istockphoto / Dima Berlin

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о симптомах, возникающих при солнечном ударе. В первую очередь это головокружение.
«Кроме того, человеку хочется полежать и поспать, и это начинается достаточно резко. В этот момент надо обязательно уйти в тень, аккуратно присесть на скамейку, а не на корточки, и выпить несколько глотков воды, чтобы охладиться. Ещё лучше, если кто-то помашет на вас веером или полотенцем, создавая поток воздуха», – отметила собеседница RT.
Она напомнила, что людям с высоким риском тромбообразования необходимо принимать антикоагулянты, так как этот риск растёт на солнце, особенно при недостатке воды. Помимо этого, увеличивается опасность инфаркта и инсульта.

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Биотехнолог Куликов рекомендовал изменить режим питания в жару
27 июня 2024, 15:39

Фото: Istockphoto / metamorworks

Чтобы сохранить здоровье и работоспособность в летний зной, следует употреблять в пищу лёгкие блюда и при этом придерживаться дробного питания. Такой совет дал завкафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов.
«Отдавайте предпочтение лёгким блюдам. Это овощные салаты, холодные супы – окрошка и гаспачо, фрукты, рыба, морепродукты. Старайтесь принимать пищу чаще, 4-5 раз в день, но небольшими порциями, чтобы не перегружать организм. Исключите из меню жирную пищу», – сказал эксперт в беседе с RT.
По словам Куликова, необходимо включить в рацион больше овощей и фруктов.
«Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что нормализует пищеварение. Не забывайте о белке, который содержится в нежирном мясе, птице, рыбе и бобовых. Белок нужен для поддержания сил», – пояснил специалист.
Он напомнил, что в среднем человеку требуется воды 30 мл на 1 кг веса, однако в жару потребность в жидкости возрастает. При этом следует пить воду, даже если кажется, что этого не хочется.

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#жара
#вода
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Подмосковные врачи вытащили из сонной артерии пациента 6-сантиметровый тромб
27 июня 2024, 12:04

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

66-летнего мужчину с инсультом спасли врачи регионального сосудистого центра Ступинской больницы, у пациента удалили тромб, полностью перекрывший сонную артерию, снабжающую кровью левое полушарие мозга, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в больницу с нарушением речи, движений, координации и ориентации в пространстве. Диагностика показала закупорку левой внутренней сонной артерии.

«Случай оказался технически сложным: сужение артерии из-за атеросклероза и тромбоз – закупорка артерии головного мозга на всем её протяжении одновременно. Только благодаря слаженной работе врачей, удалось своевременно выявить поражение, прооперировать и спасти жизнь пациенту», — отметил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Петр Золотарев.
Он рассказал, что тромб извлекли при помощи аспирационного катетера. Этот катетер вводят в артерию через прокол на руке или на ноге, доводят до места тромбоза и удаляют тромб при помощи специального насоса.

«В результате тромбоаспирации тромб был извлечён, его длина составила шесть сантиметров», — сообщил Золотарев.

Потом врачи провели стентирование артерии, благодаря чему удалось полностью восстановить кровоток.

Сейчас пациента уже выписали, он проходит реабилитацию.

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Пользы нет: Педиатр призвала исключить из рациона детей консервированные грибы
Педиатр Фатхуллина рассказала, в каком возрасте детям можно начинать есть грибы
27 июня 2024, 11:30

Фото: iStock/Ilia Nesolenyi

Грибы, особенно не культивируемые, а выросшие в лесу, могут быть опасны для ребёнка, поэтому вводить этот продукт в рацион детей не следует раньше 8-10-летнего возраста, такую рекомендацию дала педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В качестве пищи ребенку можно предложить культивируемые грибы, начиная с восьми, а лучше с десяти лет. У малышей и дошкольников желудочно-кишечный тракт ещё незрелый, а грибы очень трудно усваиваются, перевариваются до 18 часов из-за своей клетчатки — хитина. Консервированные же грибы вообще не стоит давать детям», — подчеркнула Фатхуллина.
Она добавила, что в грибах не содержится никаких полезных для человека веществ, поэтому полное исключение этой пищи из рациона не принесёт никому вреда.

Фатхуллина также предупредила, что если после употребления грибов начало ухудшаться самочувствие, следует немедленно вызвать скорую помощь.

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#минздрав мо
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Диетолог рассказала, кому нельзя есть черешню
Диетолог Стародубова разъяснила, каким группам людей нельзя есть черешню
27 июня 2024, 06:37

Фото: istock / Svetlana Verbitskaya

Черешню не стоит употреблять при некоторых болезнях органов желудочно-кишечного тракта, с осторожностью — при аллергии на пыльцу березы. При этом ягода содержит витамины А, С, группы В, минеральные вещества и клетчатку. О пользе и вреде черешни рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.
Черешня крайне полезна из-за высокого содержания клетчатки, которая необходима организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния ЖКТ и регуляции липидного обмена.

«Ежедневно с рационом питания взрослый человек должен потреблять не менее 25 граммов клетчатки, источником которой являются различные овощи, фрукты, зелень, ягоды и продукты из цельного зерна», — рассказала врач.
Помимо этого, плоды содержат необходимые для организма минеральные вещества — калий, магний, железо, а также биофлавоноиды.

«В черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием, это прежде всего витамины А и С. Содержатся в черешне и витамины группы В - тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов», — пояснила Стародубова.
Диетолог обратила внимание, что не стоит переедать черешней, несмотря на все её полезные свойства.

Из-за обилия клетчатки черешню, а также сливы или абрикосы, не стоит есть при некоторых заболеваниях органов при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения.

Черешня также нужно исключить из рациона при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на неё.

«Кроме того, люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню», — подытожила Стародубова.
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#продукты
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#диетолог
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#витамины
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В Подмосковье врачи достали из уха девочки живую муху
26 июня 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

14-летняя девочка поступила в больницу подмосковного города Видное с жалобами на шумы и ощущение шевеления в левом ухе, причиной этого оказалась заползшая в ухо муха, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«При отоскопии мы обнаружили в наружном слуховом проходе насекомое. При помощи микрохирургических ушных щипцов оно было удалено. Это была живая муха», — рассказала заведующая ЛОР-отделением Видновской больницы Кристина Таджикулова.
Оказалось, что муха забралась в ухо девочки, когда та гуляла в лесу.

Извлечение насекомого прошло без осложнений, в результате происшествия не были повреждены ни слуховой проход, ни барабанная перепонка. Девочку в тот же день отпустили домой.

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#минздрав мо
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