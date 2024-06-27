Терапевт Хакимова раскрыла суть уникальной диеты «Радуга»

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Для снижения риска возникновения диабета, болезней сердца и онкологических заболеваний в течение недели нужно употреблять плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового.
Такая диета носит название «Радуга», рассказала терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.
По её словам, красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин. Он защищает тело от солнечного излучения, улучшает состояние сердца и снижает риск некоторых видов рака.
Оранжевые и жёлтые овощи и фрукты богаты β-каротином, улучшающим здоровье глаз, кожи и слизистой, а также повышающим иммунитет.
Лютеин и зеаксантин из тёмно-зелёных салатов и капусты борются с воспалениями, защищают от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки.
Синие и фиолетовые растения богаты фенолами, которые снижают риск возникновения диабета, рака и болезней сердца.
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«Суть диеты – в том, что вещества разных цветов имеют различные полезные свойства. Чем разнообразнее рацион, тем больше полезных веществ организм сможет извлечь. Не забывайте употреблять с каждым приёмом пищи хотя бы один свежий фрукт или овощ. Пробуйте новое, добавьте в рацион два-три вида растительных продуктов», – пояснила врач «Газете.Ru».
По её словам, красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин. Он защищает тело от солнечного излучения, улучшает состояние сердца и снижает риск некоторых видов рака.
Оранжевые и жёлтые овощи и фрукты богаты β-каротином, улучшающим здоровье глаз, кожи и слизистой, а также повышающим иммунитет.
Лютеин и зеаксантин из тёмно-зелёных салатов и капусты борются с воспалениями, защищают от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки.
Синие и фиолетовые растения богаты фенолами, которые снижают риск возникновения диабета, рака и болезней сердца.
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Лора Луганская