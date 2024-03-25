Диетолог Круглова: Ни один продукт напрямую не влияет на мозг

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Диетолог Наталья Круглова заявила, что не существует продукта, который бы напрямую влиял на работу головного мозга и когнитивные функции человека.
По её словам, работа мозга подпитывается совокупностью различных продуктов.
Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявляла, что наиболее частыми ошибками при похудении являются отсутствие физической нагрузки, а также несоблюдение нормального режима питания.
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«Это должны быть разнообразные продукты. Важно, чтобы в рационе присутствовали темно-зеленые овощи и листовая зелень. Также мы выделяем ягоды, которые должны быть регулярно в питании. Особенно если это ягоды с темным окрашиванием, например, черника, брусника и клюква», — прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Круглова.
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