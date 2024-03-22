Диетолог Волынкина назвала отсутствие физнагрузки частой ошибкой при похудении

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Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что наиболее частыми ошибками при похудении являются отсутствие физической нагрузки, а также несоблюдение нормального режима питания.
Что касается последнего, то здесь часто стараются снизить суточный калораж и увеличить потребления белка, что также неверно.
Ранее терапевт Анна Хакимова заявляла, что фастфуд можно есть не чаще, чем раз месяц.
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«Во время отсутствия питания организм испытывает большой стресс и начинает ещё больше накапливать жира, так как полагает, что его вообще перестанут кормить. Большой ошибкой является отсутствие физической нагрузки. Если организм не будет тренироваться, то не будет расходовать больше калорий. Сам по себе метаболизм не увеличится», — объяснила в беседе с NEWS.ru Волынкина.
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Мелисса Тимофеева