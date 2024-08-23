Диетолог Круглова призвала с осторожностью относится к БАДам

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Диетолог, ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что к принятию биологически активных добавок (БАДам) стоит относится с осторожностью.
Она рекомендовала не принимать такие препараты самостоятельно в самоназначаемых дозировках. Здесь лучше посоветоваться с врачом.
А вот что можно сделать вполне самостоятельно, так это убрать в домашних условиях синяки под глазами. Так, для этого специалисты рекомендуют высыпаться, соблюдать нормальный рацион питания, пить достаточное количество воды. Как пишет Общественная Служба Новостей, также не помешают увлажняющий крем, патчи и холодные компрессы.
Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявлял, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.
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«В данном случае не работает принцип «чем больше, тем лучше». Если принимать добавки сверх необходимого, то это не даст каких-то преимуществ для здоровья. Но надо, чтобы это было не самолечение, а врач назначал такие препараты, потому что важно выбрать препарат, который будет содержать оптимальную дозу Omega-3, чтобы это было не пальцем в небо», – прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Круглова.
А вот что можно сделать вполне самостоятельно, так это убрать в домашних условиях синяки под глазами. Так, для этого специалисты рекомендуют высыпаться, соблюдать нормальный рацион питания, пить достаточное количество воды. Как пишет Общественная Служба Новостей, также не помешают увлажняющий крем, патчи и холодные компрессы.
Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявлял, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.
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Мелисса Тимофеева