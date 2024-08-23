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Диетолог Круглова призвала с осторожностью относится к БАДам

23 августа 2024, 18:39
Фото: iStock/guteksk7

Фото: iStock/guteksk7

Диетолог, ассистент Научно–клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова заявила, что к принятию биологически активных добавок (БАДам) стоит относится с осторожностью.
Она рекомендовала не принимать такие препараты самостоятельно в самоназначаемых дозировках. Здесь лучше посоветоваться с врачом.

«В данном случае не работает принцип «чем больше, тем лучше». Если принимать добавки сверх необходимого, то это не даст каких-то преимуществ для здоровья. Но надо, чтобы это было не самолечение, а врач назначал такие препараты, потому что важно выбрать препарат, который будет содержать оптимальную дозу Omega-3, чтобы это было не пальцем в небо», – прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Круглова.



А вот что можно сделать вполне самостоятельно, так это убрать в домашних условиях синяки под глазами. Так, для этого специалисты рекомендуют высыпаться, соблюдать нормальный рацион питания, пить достаточное количество воды. Как пишет Общественная Служба Новостей, также не помешают увлажняющий крем, патчи и холодные компрессы.

Ранее заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявлял, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.

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#препараты
#служба
35 подмосковных парков приглашают проверить здоровье в выходные
23 августа 2024, 16:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящие выходные, 24 и 25 августа, в 35 парках Московской области вновь можно будет проверить своё здоровье. Выездные бригады врачей станут работать в 34 городских округах – в Красногорске, Лобне, Серпухове, Луховицах, Волоколамске и других. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

«Призываем всех жителей региона ответственно относиться к здоровью и регулярно его проверять. Для удобства с начала лета мы запустили акцию «Проверь своё здоровье в парке». Это удобная возможность совместить заботу о себе и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для прохождения осмотра медиков при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

В министерстве напомнили, что при необходимости пациента направят в поликлинику по месту жительства на углублённое обследование.

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Онкоскрининг полости рта с начала года прошли 190 тыс. жителей Подмосковья
23 августа 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 190 тыс. жителей Московской области с начала 2024 года уже пришли Онкоскрининг полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
На приёме у стоматолога пациентам проводят диагностику новообразований – люминесцентную стоматоскопию. Такой вид исследований позволяет выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.
«Такая диагностика злокачественных новообразований необходима для своевременного выявления патологии. Всего с начала года онкоскрининг полости рта прошли почти 190 тыс. жителей региона. В результате у 322 человек заподозрили онкологическое заболевание. Всех их направили на дополнительное обследование», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Люминесцентная стоматоскопия проводится специальной лампой. Стоматолог направляет её в полость рта. Любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет предположить онкологию.

Как отметили в министерстве, диагностика проводится бесплатно.
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#здравоохранение
#минздрав мо
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#онкология
#диагностика
#подмосковье
#московская область
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Подмосковной пенсионерке удалили гигантскую опухоль яичника
23 августа 2024, 12:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Двухлитровую опухоль яичника удалили врачи Истринской больницы у 74-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в гинекологическое отделение с жалобами на сильные боли в животе. Выяснилось, что ранее у пациентки была выявлена опухоль яичника, однако за лечением женщина не обращалась», — говорится в сообщении.
Прооперировать пациентку сразу врачи не могли из-за ряда сопутствующих заболеваний, включая мерцательную аритмию и повышенное давление.

«Мы провели коррекционную терапию и стабилизировали состояние женщины. А после этого провели успешную операцию и удалили опухоль объемом около двух литров», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главврача по медицинской части Дмитрий Бурдин.
В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.

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Нарколог Холдин рассказал, как вернуть отнятые сигаретами годы
23 августа 2024, 11:50

Фото: iStock/Albina Gavrilovic

Курение провоцирует развитие смертельно опасных заболеваний и может отнять у человека много лет полноценной жизни. О том, как вернуть себе эти годы, пока не стало слишком поздно, рассказал главный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Связь между курением и развитием рака лёгких давно доказана. Кроме того, у курильщиков значительно выше риск рака глотки и полости рта. Особенно велика опасность для тех, кто начал курить в подростковом возрасте», — отметил Холдин.
Он добавил, что лучшее, что может сделать курильщик для своего здоровья, — это полностью отказаться от сигарет. Причем не только от обычных, но и от электронных.

«Как правило, у тех, кто более пяти лет назад перешёл на электронные сигареты и вейпы, риск развития рака легких был выше по сравнению с теми, кто продолжил курить сигареты», — предупредил нарколог.
Восстановить организм после вредоносной привычки поможет здоровый образ жизни.

«Наладьте режим отдыха и сна, добавьте в жизнь регулярную физическую нагрузку и правильно питайтесь», — посоветовал Виталий Холдин.
Он также порекомендовал регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, чтобы можно было купировать развитие болезни на ранней стадии.

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Ешьте на здоровье: названы три самые полезные сладости
Диетолог Лебедева: мармелад, пастила и зефир из пектина полезны
23 августа 2024, 06:24

Фото: istock/eternalcreative

Доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева рассказала о сладостях, которые наносят минимальный вред организму. Наиболее полезными являются мармелад, пастила и зефир, изготовленные на основе пектина — желирующего растительного вещества.
По словам Лебедевой, пектин оказывает положительное влияние на кишечную микрофлору, не воздействуя при этом на уровень сахара в крови. Она порекомендовала выбирать мармелад, сделанный на основе пектина или коллагена, для минимизации вреда. Об этом сообщает РИА Новости.

«В небольших количествах — 100-120 граммов в сутки — можно употреблять сладости на основе творога: чизкейк с фруктами или другое пирожное, сладкий сырок, даже глазированный», — добавила специалист.
Ранее сообщалось, что заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра. Он отметил, что хотя за рынком производства БАДов сложно следить, государственные службы всё же контролируют это. Специалист добавил, что среди таких средств имеются и действительно эффективные.

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#новости
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Назван тип рака, который может возникнуть у любого без причин
Нейрохирург Шипилин: Глиобластома может появиться без причин
22 августа 2024, 19:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Нейрохирург Видновской КБ Минздрава МО Сергей Шипилин заявил, что опасным типом рака, который может возникнуть у кого угодно в любом возрасте без особых причин – глиобластома.
Глиобластома является опухолью мозга.

«Глиобластома — это злокачественная опухоль, возникающая у человека без каких-либо видимых причин. Профилактировать это невозможно. Может появиться в любом возрасте и практически у любого. Существуют разные теории её возникновения, но привязки к генетической, наследственной или какому-то предрасполагающему фактору особо нет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шипилин.

Он добавил, что при подозрении на заболевание пациенту делается томография головного мозга.

Ранее завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов заявлял, что для снижения риска развития рака груди стоит придерживаться правильного питания, заниматься физкультурой и носить удобное нижнее бельё.

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#опухоль
#заболевания
#онкология
#здоровье
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Детский центр имени Рошаля в первый день работы принял 23 пациента
22 августа 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Клинико-диагностический центр Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске принял первых пациентов. На приём пришли 23 ребёнка, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Вчера президент Владимир Путин вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетили флагманскую детскую больницу в регионе. Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля будет ключевым медучреждением, оказывающим медицинскую помощь детям. Сегодня клинико-диагностический центр принял первых пациентов. Всего узкопрофильные специалисты осмотрели 23 ребёнка», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Центр рассчитан на 300 посещений в смену. Там принимают гастроэнтеролог, невролог, кардиолог, эндокринолог и другие узкопрофильные специалисты.

Попасть на прием в клинико-диагностический центр детского клинического центра им. Л.М. Рошаля можно по направлению лечащего врача. Лечение проводится бесплатно, по полису обязательного медицинского страхования.

Как рассказала в ведомстве, всего в детском клиническом центре будут работать 26 отделений по 28 профилям. Он рассчитан на 461 койку. В год по ОМС стационарную медпомощь в клинике будут получать более 15 тыс. детей из Подмосковья и других регионов России. Ещё 150 тыс. детей смогут проходить обследования и консультироваться с врачами.

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#здравоохранение
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#московская область
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Доктор Мясников: Некоторые БАДы могут нести смертельную опасность
22 августа 2024, 15:49

Фото: iStock/Kanur Ismail

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников заявил, в некоторых биологически активных добавках (БАДах) действительно могут быть опасные вещества такие, как эфедра.
«У меня был случай, когда я выписал БАД, но пациент потом сказал, что с ним происходит что-то странное, я отправил их на исследование, и там обнаружили эфедру. К сожалению, это факт», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Он отметил, что хотя за рынком производства БАДов сложно следить, государственные службы всё же контролируют это. Специалист добавил, что среди таких средств имеются и действительно эффективные.

А врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин рекомендовал перед приёмом БАДов обязательно проконсультироваться со специалистом.

«Назначая себе какие-то БАДы, люди рискуют, они не знают, что они принимают и насколько это им поможет. Этот вопрос непростой, так как навредить можно просто из-за того, что есть определённая непереносимость. Лучше с врачом проконсультироваться, потому что есть препараты, которые могут оказаться несовместимы», — пояснил в беседе с RT Кондрахин.

Ранее сообщалось, что Роскачество нашло на маркетплейсах более 400 БАД с запрещёнными веществами, включая листья коки, включенные в перечень наркотических средств.

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Мытищинские урологи спасли почку женщине после разрыва опухоли и потери литра крови
Мытищинские урологи спасли почку женщине после разрыва опухоли
22 августа 2024, 15:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Урологи Мытищинской больницы сумели сохранить почку пациентке с разрывом опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 53-летняя женщина с жалобами на сильные боли в пояснице, тошноту и головокружение. Врачи выявила у неё разрыв опухоли с внутренним кровотечением. Как выяснилось, ранее женщина наблюдалась у специалистов в другом регионе, так у нее была диагностирована доброкачественная опухоль почки.
«В случае спонтанного разрыва опухоли возникает неконтролируемое внутреннее кровотечение. Это оно создает непосредственную угрозу жизни. В нашем случае опухоль была величиной около 7 см. Женщина потеряла около литра крови, её экстренно подготовили к операции. Несмотря на обширную забрюшинную гематому, почку удалось сохранить», – рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
Операция длилась около 3,5 часов. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#мытищи
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#подмосковье
#московская область
#хирург
#пациенты
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