Назван тип рака, который может возникнуть у любого без причин

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Нейрохирург Видновской КБ Минздрава МО Сергей Шипилин заявил, что опасным типом рака, который может возникнуть у кого угодно в любом возрасте без особых причин – глиобластома.
Глиобластома является опухолью мозга.
Он добавил, что при подозрении на заболевание пациенту делается томография головного мозга.
Ранее завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов заявлял, что для снижения риска развития рака груди стоит придерживаться правильного питания, заниматься физкультурой и носить удобное нижнее бельё.
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«Глиобластома — это злокачественная опухоль, возникающая у человека без каких-либо видимых причин. Профилактировать это невозможно. Может появиться в любом возрасте и практически у любого. Существуют разные теории её возникновения, но привязки к генетической, наследственной или какому-то предрасполагающему фактору особо нет», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шипилин.
Он добавил, что при подозрении на заболевание пациенту делается томография головного мозга.
Ранее завкафедрой хирургии медфака Государственного университета просвещения, онколог Владимир Асташов заявлял, что для снижения риска развития рака груди стоит придерживаться правильного питания, заниматься физкультурой и носить удобное нижнее бельё.
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Мелисса Тимофеева