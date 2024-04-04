Диетолог Лазуренко заявила о допустимости горького шоколада при похудении

Фото: iStock/Piotr Krzeslak
Диетолог Наталья Лазуренко заявила, что в борьбе с лишним весом из всех десертов употреблять можно горький шоколад.
«Речь идёт исключительно про горький шоколад. И этот вариант мы можем рассматривать только в качестве получения полезных веществ. Помочь в снижении веса шоколад не может. В больших количествах это только лишние калории. Если за сутки человек не расходует этот ресурс, то все будет откладываться в жировую ткань, — пояснила в беседе с NEWS.ru Лазуренко.
До этого врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк отмечала, что энергетики лишь маскируют усталость за рулём, поэтому употреблять их водителям бессмысленно.
Читайте также:
Диетолог рассказала про неожиданное полезное свойство куриных яиц
Диетолог Круглова: Ни один продукт напрямую не влияет на мозг
Диетолог Саволюк заявила о бесполезности энергетиков для водителей
Мелисса Тимофеева