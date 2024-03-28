Диетолог рассказала про неожиданное полезное свойство куриных яиц

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Куриные яйца в рационе помогают сохранить зрение и защитить глаза от вредного воздействия синего света гаджетов. О необычном свойстве этого продукта рассказал диетолог Мара Макстей изданию Eat This, Not That!.
Макстей отметила, что яйца содержат в себе уникальные вещества — лютеин и зеаксантин. Именно они защищают глаза от света смартфонов и прочей подобной техники.
Кроме того, яйца содержат незаменимое для организма вещество — холин. Диетолог заявила, что этот витамин группы В необходим для поддержания работы мозга, памяти, когнитивных способностей и настроения.
Она также добавила, что яйца крайне питательны, поскольку содержат большое количество белка и более 12 различных витаминов и микроэлементов.
Ранее ученые рассказали, когда нужно есть яйца, чтобы сбросить лишний вес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, яйца содержат незаменимое для организма вещество — холин. Диетолог заявила, что этот витамин группы В необходим для поддержания работы мозга, памяти, когнитивных способностей и настроения.
Ранее ученые рассказали, когда нужно есть яйца, чтобы сбросить лишний вес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак