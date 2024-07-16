Врач Утюмова заявила о вреде молока для кофе

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Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что добавление молока в кофе ухудшает качество напитка для здоровья.
Так, благодаря молоку в кофе снижается количество антиоксидантов.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.
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«Кофе с молоком животного происхождения может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы — молочного сахара. Это патологическое состояние вызвано снижением уровня лактазы — фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы, содержащейся в молочных продуктах», – добавила в беседе с Газета.ру Утюмова.
Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.
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Мелисса Тимофеева