Диетолог Микитюк назвала самую вредную еду для беременных

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Диетолог Людмила Микитюк заявила о крайнем вреде для беременных фастфуда.
Также она подчеркнула особую опасность алкоголя.
Специалист рекомендовала будущим мамам есть больше свежих фруктов и овощей.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.
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«Исключите самые вредные продукты для беременных: алкоголь, фастфуд, продукты, содержащие трансжиры, табак и его производные, продукты с большим содержанием витамина Е, сырые продукты (яйца, рыба, моллюски), непастеризованное молоко, крепкий кофе», — пояснила в беседе с NEWS.ru Микитюк.
Специалист рекомендовала будущим мамам есть больше свежих фруктов и овощей.
Ранее диетолог Полина Журавлева заявляла, что хорошим способом очистить кровь является употребление свекольного сока.
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Мелисса Тимофеева