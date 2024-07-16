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Раскрыта главная опасность фруктового льда

Диетолог Стародубова предостерегла от чрезмерного употребления фруктового льда
16 июля 2024, 17:50
Фото: iStock/dashu83

Фото: iStock/dashu83

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.
«По современным российским и международным рекомендациям, потребление добавленных сахаров не должно превышать 50 г в день, а сокращение до 25 г обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья. Это количество с лёгкостью перекрывается, например, стограммовой порцией фруктового льда, содержание сахара в котором может достигать 27 г (%)», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

Она рекомендовала выбирать мороженное с максимально простым и натуральным составом.



А врач-эндокринолог Мария Гринкевич объяснила, с чем может быть связано избыточное количество волос на лице и теле у женщин.

«Избыточное количество волос на разных участках тела может быть проявлением гипертрихоза или гирсутизма. Но это разные по механизму возникновения состояния. Гирсутизм встречается исключительно у женщин и характеризуется появлением жёстких и пигментированных волос в андрогензависмых зонах», — заявила в беседе с «Известиями» специалист.

Гринкевич отметила, что при обнаружении для себя подобного состояния необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в хрене содержится много полезных веществ, включая витамин C, кальций, калий.

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#здоровье
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О здоровье родных в подмосковных больницах узнали по телефону 6 тыс. раз
16 июля 2024, 17:52

Фото: iStock / Vasyl Dolmatov

Жители Московской области более 6 тысяч раз узнали о самочувствии госпитализированных родственников по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в стационаре, не нужно ехать в больницу. Достаточно позвонить по номеру 122 и оставить заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на все вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч раз», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

Если заявка оформлена до 11 часов, информация будет предоставлена до 20 часов текущего дня. Если же она оставлена после 11:00, в выходной или праздничный день, ответ можно будет получить до 20 часов следующего рабочего дня.

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#здоровье
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#подмосковье
#московская область
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Четырём врачам из Клина предоставят жильё по губернаторской программе
16 июля 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Ведомственное жильё предоставят четырём новым врачам, приехавшим работать в медучреждения городского округа Клин из других регионов России, это стало возможным благодаря губернаторской программе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы уже не первый раз помогаем врачам решить жилищный вопрос в рамках программы губернатора по привлечению специалистов. В 2023 году трём медикам, выбравшим местом работы Клин, предоставили служебное жилье», — отметила глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Ходатайство о предоставлении жилья новым врачам направило главе округа руководство окружной больницы. Алёна Сокольская заверила, что это ходатайство будет полностью удовлетворено. Жилплощадь в округе получат приехавшие в Клин из Читы, Липецка и Краснодарского края анестезиолог, онколог, дерматолог и эндокринолог.

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#алёна сокольская
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В Электрогорской больнице заработал цифровой рентген-аппарат
16 июля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Цифровой рентген-аппарат установили в стационаре Электрогорской больницы взамен устаревшей аналоговой техники, в сутки на нём можно провести около 60 исследований, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Новый рентген-аппарат отличается высоким качеством изображения, при этом лучевая нагрузка на пациента значительно снижена по сравнению с техникой предыдущего поколения. Рентген в Электрогорской больнице работает круглосуточно, он обслуживает как пациентов, проходящих лечение в стационаре, так и посетителей поликлинического отделения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед установкой нового рентген-аппарата в кабинете, где он находится, провели ремонт.

Медицинская техника закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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Биолог Волчев предупредил о смертельной опасности клещей в каждом регионе РФ

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#медицинское оборудование
#рентген
#здравоохранение
#медицина
#электрогорск
#павловский посад
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Биолог Волчев предупредил о смертельной опасности клещей в каждом регионе РФ
16 июля 2024, 16:09

Фото: iStock/Andreas Häuslbetz

Аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев заявил, что клещи могут быть смертельно опасными, поскольку могут передать человеку инфекции и вирусы.
При этом, подчеркнул специалист, в каждом регионе страны клещи способны нести соответствующий местности вирус.

«Клещ может переносить и заражать человека и животных сразу целым букетом смертельно опасных болезней. В каждом регионе клещи переносят свойственных данной местности возбудителей так называемых природно-очаговых заболеваний. И нет ни одного региона, где бы местные клещи переносили только одну инфекцию. Это всегда целый букет», — отметил в беседе с RT Волчев.

Он призвал соблюдать все меры предосторожности на природе, а при укусе клеща сразу обращаться в больницу.

А полиция Кузбасса предостерегла граждан от употребления некачественного алкоголя. Как передаёт «Сiбдепо», людям напомнили о симптомах после суррогатного алкоголя, к которым относятся слабые признаки опьянения, тошнота и рвота, специфические зрительные нарушения, увеличение температуры тела, резкое возбуждение, судороги, паралич конечностей и даже кома.

Ранее в подмосковном Минэкологии попросили жителей не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики на горючих материалах и батарейках, так как всё это негативно сказывается на окружающей среде.

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#вирус
#полиция
#клещи
#меры
#здоровье
#безопасность
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В Подмосковье врачи спасли молодого человека с ножевым ранением сердца
16 июля 2024, 13:59

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

27-летнего мужчину с сердцем, пробитым ножом, спасли врачи Истринской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«После осмотра пациента доставили в операционную, где была проведена хирургическая обработка и ревизия колото-резаной раны. В ходе операции обнаружилось, что след от раны проходит через сердечную мышцу в желудочек сердца, откуда продолжается кровотечение. Мы ушили раны сердца и лёгкого, которое также было повреждено», — рассказал заведующий хирургическим отделением Истринской больницы Альберт Тинис.
Он добавил, что операция продолжалась около часа и прошла успешно.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, его уже выписали. Молодой человек благодарит всех спасших его врачей и особенно Альберта Тиниса, который проводил операцию.

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Подмосковные врачи спасли ребёнка с пулей в ухе
16 июля 2024, 12:14

Фото: iStock/Moussa81

Трёхлетнего ребёнка, случайно выстрелившего себе в ухо из игрушечного пистолета, вылечили врачи Видновской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Ребёнок поступил с жалобами на боль и инородное тело в ухе. Осмотр показал, что пуля из детского пистолета впилась в стенку костного отдела слухового прохода. Операцию по извлечению пули провели под общим наркозом. Инородное тело удалось достать с помощью специального крючка», — пояснил оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.
Он добавил, что своевременное извлечение инородного предмета спасло ребёнка от таких серьёзных осложнений, как снижение слуха, появление пролежней слухового прохода и присоединение бактериальной инфекции.

Сейчас маленький пациент чувствует себя хорошо, его слух не пострадал.

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#здравоохранение
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#врачи
#ребёнок
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Худеть во сне: Врач назвал продукты, которые можно и нужно есть на ночь
Врач Исанбаев назвал продукты, которые можно есть на ночь и не толстеть
16 июля 2024, 05:15

Фото: istock / AndreyPopov

Врач и эксперт по снижению веса Павел Исанбаев в беседе с РИА Новости назвал продукты, которые без вреда можно есть перед отходом ко сну.
«Плотный ужин создает суточный избыток калорий и нутриентов, поэтому возрастает риск избыточного веса. Начните подбирать идеальный ужин с объёма примерно в одну-две ваших горсти. Ешьте по возможности неторопливо. Меняйте порцию в большую или меньшую сторону в зависимости от того, как чувствуете себя при засыпании и наутро», — пояснил врач.
Как утверждает специалист, оптимальным временем для вечернего перекуса является от 2 до 4 часов до сна.

Он отметил, что ключевую роль играет состав ужина. Исанбаев призвал не перегружать его жирами и добавить белка для сытости на долгое время и восстановления. Он порекомендовал есть больше ягод, фруктов и орехов, поскольку они являются источником серотонина, триптофана, мелатонина и магния. Эти вещества помогают уснуть, а также делают сон глубже, пояснил врач.

«Так, например, ананасы, апельсины, бананы, вишня, миндаль и грецкие орехи повышают уровень мелатонина. Киви содержит серотонин, влияющий на глубину сна, голод и эмоции. В кешью, фисташках и семенах тыквы содержится триптофан и магний», — заключил врач.
Ранее диетолог назвала отличную замену сразу нескольким блюдам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#врач
#фрукты
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Врач Тимощенко: В хрене много витамина C
15 июля 2024, 19:33

Фото: iStock/eskymaks

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в хрене содержится много полезных веществ, включая витамин C, кальций, калий.
«Хрен отличается высоким содержанием витамина С наряду с лимоном. В нём много витаминов группы В. Хрен содержит калий, кальций, натрий и кремний. В нём достаточно эфирных веществ с антибактериальным действием. Хрен может использоваться в качестве стимулятора работы желудочно-кишечного тракта, но он противопоказан при обострении хронических заболеваний ЖКТ», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева заявляла, что средиземноморская диета благоприятно влияет на сон.

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#питание
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Врач Солнцева рекомендовала средиземноморскую диету для нормализации сна
15 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/los_angela

Врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева заявила, что средиземноморская диета благоприятно влияет на сон.
«Исследования показали, что придерживающиеся такого питания люди оценивали свой сон как более качественный. Этот тип питания обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему, процесс засыпания и сам сон. Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и др. Средиземноморская диета хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен», – пояснила в беседе с Газета.ру Солнцева.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова заявила о большой питательности хумуса, способного заменить сразу несколько блюд.

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#здоровье
#питание
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