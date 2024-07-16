Раскрыта главная опасность фруктового льда

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Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.
«По современным российским и международным рекомендациям, потребление добавленных сахаров не должно превышать 50 г в день, а сокращение до 25 г обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья. Это количество с лёгкостью перекрывается, например, стограммовой порцией фруктового льда, содержание сахара в котором может достигать 27 г (%)», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.
Она рекомендовала выбирать мороженное с максимально простым и натуральным составом.
А врач-эндокринолог Мария Гринкевич объяснила, с чем может быть связано избыточное количество волос на лице и теле у женщин.
«Избыточное количество волос на разных участках тела может быть проявлением гипертрихоза или гирсутизма. Но это разные по механизму возникновения состояния. Гирсутизм встречается исключительно у женщин и характеризуется появлением жёстких и пигментированных волос в андрогензависмых зонах», — заявила в беседе с «Известиями» специалист.
Гринкевич отметила, что при обнаружении для себя подобного состояния необходимо обратиться к врачу.
Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в хрене содержится много полезных веществ, включая витамин C, кальций, калий.
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