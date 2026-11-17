Гастроэнтеролог раскрыла россиянам пользу свеклы
Свекла содержит клетчатку, фолаты и калий, но лечить с ее помощью анемию, гипертонию или заболевания печени нельзя. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олеся Синельникова.
По ее словам, свекла отличается средней калорийностью, обеспечивает длительное чувство насыщения и может быть полезна для тех, кто следит за своим весом. Клетчатка, содержащаяся в этом овоще, улучшает работу кишечника, поддерживает регулярность стула и служит питательной средой для полезной микрофлоры.
Особое внимание следует уделить нитратам, содержащимся в свекле. В организме они участвуют в синтезе оксида азота, который помогает расслаблять сосуды. Некоторые исследования показывают, что свекольный сок способен умеренно снижать систолическое давление у некоторых людей с гипертонией. Однако этот эффект не должен заменять медикаментозное лечение, назначенное врачом, подчеркнула специалист.
Резкое увеличение потребления свеклы может привести к вздутию живота, урчанию и послаблению стула, особенно у людей с чувствительным кишечником. Поэтому вводить свеклу в рацион рекомендуется постепенно, советует Синельникова.
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