17 ноября 2026, 11:31

Врач Синельникова: свекла хорошо насыщает и полезна для худеющих

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Свекла содержит клетчатку, фолаты и калий, но лечить с ее помощью анемию, гипертонию или заболевания печени нельзя. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Олеся Синельникова.