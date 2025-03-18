Врач назвала продукт, который выводит шлаки из организма

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Употребление отрубей на ежедневной основе поможет очистить организм от шлаков, заявила гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко.
«Отруби, благодаря высокому содержанию неперевариваемой клетчатки, являются важным и полезным дополнением рациона, ведь они способствуют улучшению перистальтики кишечника и регулярному комфортному стулу, улучшают баланс микрофлоры кишечника, снижают всасывание холестерина и жиров», — пояснила Тимощенко в беседе с NEWS.ru.
Кроме того, отруби содержат минералы и витамины группы B. Чтобы сохранять здоровье кишечника, достаточно ежедневно употреблять всего 30 граммов клетчатки.
По словам Тимощенко, употребление отрубей может значительно оптимизировать рацион.
Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что весной необходимо есть те продукты, которые богаты витаминами и минералами, потому что они помогают организму после зимы — к примеру, шпинат, молодой чеснок, редис и руколу.
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