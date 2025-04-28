Диетолог назвал продукт, повышающий у мужчин уровень тестостерона

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Мужскому населению России для поддержания здоровья специалисты рекомендуют употреблять тыквенные семечки, аргументируя тем, что в 100 г этого продукта содержится треть от рекомендуемого суточного потребления цинка.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что тыквенные семечки, действительно, входят в рекомендации народной медицины в том числе для того, чтобы поддерживать мужское здоровье.
Он добавил, что также на мужское здоровье влияют содержащиеся в тыквенных семечках витамин Е и цинк.
Он подчеркнул аминокислоту L-аргинин в семечках тыквы, которая улучшает кровообращение в органов малого таза.
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«В тыквенных семечках есть инсулин и те микроэлементы, которые снижают риск мужского бесплодия и увеличивают подвижность сперматозоида. То есть речь идет о возможности зачать ребенка, о физиологической составляющей мужского здоровья», — сказал эксперт.
Он добавил, что также на мужское здоровье влияют содержащиеся в тыквенных семечках витамин Е и цинк.
«Польза еще в Омега-3 и Омега-6, магнии и калии, которые тоже содержатся в тыквенных семечках и благотворно влияют на сосудистую систему, повышают мужской гормон тестостерон», — объяснил диетолог.
Он подчеркнул аминокислоту L-аргинин в семечках тыквы, которая улучшает кровообращение в органов малого таза.
«Иммунитет эти семечки улучшают, влияют на профилактику мужских заболеваний в области простаты», — заключил специалист.
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Анастасия Панченко