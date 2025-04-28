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Диетолог назвал продукт, повышающий у мужчин уровень тестостерона

Диетолог Бобровский: тыквенные семечки снижают риск мужского бесплодия
Фото: iStock/Nodar Chernishev

Фото: iStock/Nodar Chernishev

Мужскому населению России для поддержания здоровья специалисты рекомендуют употреблять тыквенные семечки, аргументируя тем, что в 100 г этого продукта содержится треть от рекомендуемого суточного потребления цинка.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что тыквенные семечки, действительно, входят в рекомендации народной медицины в том числе для того, чтобы поддерживать мужское здоровье.

«В тыквенных семечках есть инсулин и те микроэлементы, которые снижают риск мужского бесплодия и увеличивают подвижность сперматозоида. То есть речь идет о возможности зачать ребенка, о физиологической составляющей мужского здоровья», — сказал эксперт.

Он добавил, что также на мужское здоровье влияют содержащиеся в тыквенных семечках витамин Е и цинк.

«Польза еще в Омега-3 и Омега-6, магнии и калии, которые тоже содержатся в тыквенных семечках и благотворно влияют на сосудистую систему, повышают мужской гормон тестостерон», — объяснил диетолог.

Он подчеркнул аминокислоту L-аргинин в семечках тыквы, которая улучшает кровообращение в органов малого таза.

«Иммунитет эти семечки улучшают, влияют на профилактику мужских заболеваний в области простаты», — заключил специалист.

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Россиянам назвали продукты, которые поддерживают здоровье организма
Врач Мартюшев-Поклад: морепродукты поддерживают здоровье организма
25 апреля 2025, 14:10

Фото: iStock/Aamulya

Употребление морепродуктов и животных субпродуктов может поддержать здоровье всего организма. Об этом рассказал эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.
«Для нашего организма питание — это не просто источник энергии, а набор сигналов, которые управляют многими процессами. Если поступает достаточно жизненно важных веществ, то организм находится в режиме долголетия, если их недостаточно — переходит в режим выживания. Продукты должны быть богаты микронутриентами», — пояснил Мартюшев-Поклад в беседе с «Известиями».

Так, больше всего микронутриентов содержат животные печень, сердце, селезенка, а также мелкая рыба, морепродукты, ракообразные и мясо животных. Специалист призвал также активно включать овощи в свой рацион.

Кроме того, организм нуждается в клетчатке. Врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина рассказала «Газете.Ru», что самыми полезными крупами являются полба и булугур.

«Полба и булгур содержат больше белка и клетчатки, чем обычная пшеница. У них низкий гликемический индекс — сахар в крови повышается медленно. Это важно для людей с диабетом и метаболическим синдромом», — пояснила Чуракина.

Также врач посоветовала употреблять киноа и амарант, которые хорошо подойдут для людей с непереносимостью глютена.

При этом Чуракина отметила, что гречка, овсянка, перловка и коричневый рис являются источниками сложных углеводов, которые надолго насыщают и придают энергию. А вот манную кашу и белый рис часто включать в свой рацион не стоит, заключила эндокринолог.

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Россиян предупредили о вреде газировки для костной системы и сосудов
Диетолог Соломатина: газировка способствует образованию тромбов
25 апреля 2025, 11:23

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

В составе газировки присутствуют вещества, которые вымывают кальций из костей и вызывают образование тромбов. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она предупредила, что в составе газированных напитков есть ортофосфорная кислота, которая вымывает кальций.

«Это опасно для пожилых, которые часто сталкиваются с остеопорозом (болезнью хрупких костей — ред.). Плюс нарушается формирование костной системы у детей», — пояснила Соломатина в беседе с «Москвой 24».

Она также отметила, что в одной банке газировки содержится 5–6 ложек сахара, который быстро всасывается и даёт энергию на недолгий период. После этого возникает состояние раздражительности, усталости и тревожности, а мозг требует дополнительную дозу сахара.

Эксперт предупредила, что если организм не израсходует полученную энергию, то образуется жировая ткань. В этом случае клетки перестают пропускать к себе сахар, и он начинает циркулировать по кровяному руслу и разрушать сосуды. В поврежденные места попадает «плохой» холестерин, что повышает риск образования бляшек и тромбов.

Тем временем «Вечерняя Москва» пишет о пользе газированной воды естественной газации.
«Газированная вода с магнием подается как идеальный вариант для тех, кто хочет наладить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Однако на самом деле напиток может вызвать вздутие живота, усилить симптомы гастрита. Перед тем как пить минеральную воду, нужно обязательно проконсультироваться с терапевтом», — говорится в статье.

Также авторы предупреждают, что минеральная вода не сможет заменить физическую активность для тех, кто хочет похудеть. Обещания, что газированная вода якобы выводит токсины, нормализует обмен веществ, а также замедляет процесс старения, являются только маркетинговым ходом.

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Косметолог назвала роковые ошибки по уходу за кожей, приводящие к ее раннему старению
Косметолог Алифанова: роковая ошибка в использовании SPF-крема только летом
24 апреля 2025, 18:41

Фото: iStock/Suzi Media Production

Переходный период между зимой и весной — это самый сложный период для кожи лица.
Врач- косметолог, хирург, автор курсов для косметологов «Косметология без осложнений» Валерия Алифанова в беседе с «Радио 1» заявила, что роковая ошибка многих женщин в том, что они используют SPF-крем только летом.

«Это первая ошибка, потому что у нас есть ультрафиолетовые лучи, которые круглогодично воздействуют. Они проникают через стекла офисов, машин и запускают процесс окисления, вырабатывают в коже свободные радикалы, которые действуют повреждающе — это называется фотостарение», — объяснила косметолог.

Также, по словам эксперта, на кожу влияет угарный газ и автомобильные выхлопы.

«Кожа в городе находится в состоянии хронической гипоксии, то есть ей не хватает питательных веществ. Из-за этого она начинает выглядеть тускло, появляются морщины, то есть происходит преждевременное старение кожи. Нужно чаще бывать в лесах, парках», — поделилась Алифанова.

Она подчеркнула, что правильный уход нужно выбирать, ориентируясь на тип своей кожи и консультируясь с врачом-косметологом, а не поддаваться сарафанному радио.

«Средства, которые покупают женщины, потому что им кто-то посоветовал, часто малоэффективны, а еще могут нанести вред. Лучше один раз посетить врача, получить консультацию, подобрать уход и купить то, что надо», — порекомендовала эксперт.

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Диетолог раскрыла пользу от плотного завтрака
Диетолог Капустина: плотный завтрак помогает не переедать на обед и ужин
24 апреля 2025, 17:44

Фото: iStock/Sabina Galja

Завтрак является самым важным приёмом пищи за день, он должен быть калорийным, так как организм после пробуждения нуждается в энергии для запуска всех жизненно важных процессов. Об этом рассказала врач-диетолог Алёна Капустина.
«Калорийный завтрак помогает восполнить запасы гликогена в печени и мышцах, что обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает чувство слабости и усталости», — пояснила Капустина в беседе с RuNews24.ru.

По её словам, плотный завтрак улучшает обмен веществ, а также помогает не переедать на обед и ужин. Таким образом поддерживается здоровый вес и снижаются риски развития метаболических заболеваний.

Капустина посоветовала есть на завтрак яйца, творог, цельнозерновой хлеб, овсянку, орехи, авокадо и свежие овощи или фрукты. Такой набор продуктов обеспечит организм питательными веществами и придаст энергии на несколько часов.

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Стало известно, на какие заболевания у женщин могут указывать боли внизу живота
Гинеколог Войнов: боли внизу живота у женщин могут привести к бесплодию
24 апреля 2025, 17:28

Фото: iStock/nensuria

Боли внизу живота у женщин могут указывать на серьезные гинекологические заболевания, которые необходимо лечить. Об этом рассказал гинеколог-хирург Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Максим Войнов.
«Иногда такой симптом может быть связан с временными или неопасными состояниями, но зачастую это сигнал о серьезных гинекологических проблемах. Пренебрежение такими болями может привести к опасным осложнениям», — пояснил Войнов в беседе с «Известиями».

Он предупредил, что боли внизу живота часто указывают на наличие эндометриоза, воспалительных процессов матки и придатков, кисты яичников или миомы матки.

Гинеколог подчеркнул, что без лечения эти болезни могут перерасти в хронические состояния и стать причиной бесплодия.

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