Диетолог рассказал об опасности трансжиров в молоке

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«Наличие трансжиров в молоке, например, это неизбежный фактор, который следует учитывать при формировании рациона питания. Раньше мы не обращали внимание на этот аспект, но сейчас ученые всего мира бьют тревогу и доказывают вред чрезмерного употребления молочной продукции, как раз в связи с наличием в них насыщенных и трансжиров», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время для предотвращения того же сахарного диабета врачи советуют употреблять кофе. Как отметила врач-педиатр, член центра отраслевой экспертизы МАЙ Виктория Шурупова в разговоре с «Газетой.Ru», три чашки кофе в день играют важную роль в профилактике сахарного диабета второго типа и инсульта.
«Исследование охватило более 360 тысяч участников, которые регулярно употребляли кофе. Основываясь на их пищевых привычках и медицинских исследованиях, ученые обнаружили, что употребление от 200 до 300 мг кофеина ежедневно (примерно три стандартные чашки кофе) напрямую связано со снижением риска развития сахарного диабета и инсульта», — рассказала специалист.Читайте также:
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