Врач Горшенин раскрыл специфику работы онкологического хирурга

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Хирург-онколог, доктор медицинских наук Тимофей Горшенин рассказал, что основная специфика врача его специализации заключается в лечении осложнений, вызванных раком.
«Часто это рак ободочной кишки, который приводит к серьёзным осложнениям. Наша задача – не только помочь пациенту справиться с основным заболеванием, но и облегчить симптомы, вызванные осложнениями. В таких ситуациях важно понимать, что иногда наша цель – продлить жизнь пациента и улучшить её качество, даже если полное выздоровление невозможно. Мы работаем над тем, чтобы минимизировать последствия болезни и дать человеку возможность жить максимально комфортно», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Горшенин.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Евгений Черемушкин в беседе с «Радио 1» объяснял, что взаимосвязь между раком легким и курением (обычных и электронных сигарет), безусловно, есть.
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Мелисса Тимофеева