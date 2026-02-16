В Британии врачи принимали раковую опухоль у пациентки за ожирение
В Великобритании хирурги удалили 33-летней пациентке опухоль весом 12 килограммов, которую долго принимали за лишний вес. Операция длилась почти 11 часов.
Историю Бекки Уорд опубликовало издание Metro. По словам женщины, несколько лет она пыталась похудеть с помощью инъекций и считала, что причина в переедании и особенностях организма. Поводом для обследования стали боли в животе и ночная потливость.
Врачи обнаружили крупную злокачественную опухоль в брюшной полости. Во время операции удалили не только новообразование, но и часть поражённых органов. После вмешательства пациентке потребовалось длительное восстановление и дополнительные курсы терапии.
По оценке медиков, опухоль начала развиваться около пяти лет назад. Даже после обращения в больницу на постановку точного диагноза ушло несколько месяцев. Сейчас лечение завершено, признаков рака не выявлено, однако женщина сообщила, что не сможет иметь детей и столкнулась с ранней менопаузой.
