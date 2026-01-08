Диетолог назвала бесполезные зимой витамины

08 января 2026, 13:20

Диетолог Лебедева: комплексы с максимальным количеством витаминов — маркетинг

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

При сбалансированном рационе и отсутствии заболеваний дополнительные добавки не требуется большинству людей — это подтверждают современные клинические рекомендации. Об этом заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева в беседе с «Газетой.Ru».





Зимой питание часто становится однообразным, снижается потребление свежих овощей и фруктов, а недостаток солнечного света снижает естественный синтез некоторых веществ. В этих условиях некоторые нутриенты оказываются действительно важными и эффективными.



Прежде всего, это витамин D, синтез которого в коже в холодное время года практически останавливается. Его нехватка сказывается на иммунитете, состоянии костей и мышц, а также общем тонусе. Прием этого витамина зимой для многих обоснован, но строго в установленных дозах. Также может возникать дефицит витамина С из-за отсутствия в рационе свежих фруктов. Он не предотвращает простуду, но поддерживает корректную работу иммунной системы и ускоряет восстановление тканей. Еще один значимый зимой элемент — цинк, который включается в иммунные процессы.



Что касается остальных добавок, то, по словам эксперта, «чудо-комплексы» с максимальным количеством витаминов — это по большей части маркетинговый ход. Мультивитамины не дают дополнительной защиты от простуды, не прибавляют энергии и улучшают работоспособность, если организм не испытывает дефицита. Более того, избыточный прием витаминов A, E, K и B6 способен вызвать гипервитаминоз и побочные эффекты.

«Не стоит переоценивать и «зимние» суперфуды: экстракты ягод, модные порошки и усиленные смеси чаще продают историю, а не реальный эффект», — добавила специалист.