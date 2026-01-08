Россиян предупредили о последствиях переедания сладкого в праздники

08 января 2026, 12:44

Диетолог Лебедева: при избытке сладкого организм выделяет больше инсулина

Фото: istockphoto/seb_ra

Январские праздники часто сопровождаются избытком сладостей —конфет, выпечки и десертов — и многие съедают сахара заметно больше обычного. Между тем у такого «сладкого марафона» есть несколько ощутимых рисков для здоровья.