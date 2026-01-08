Россиян предупредили о последствиях переедания сладкого в праздники
Январские праздники часто сопровождаются избытком сладостей —конфет, выпечки и десертов — и многие съедают сахара заметно больше обычного. Между тем у такого «сладкого марафона» есть несколько ощутимых рисков для здоровья.
Как пояснила RT доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, в первую очередь резкое увеличение доли сахара в рационе отражается на уровне глюкозы в крови. При переизбытке сладкого организм вырабатывает больше инсулина, вызывая возможные скачки энергии, а затем идет резкое падение сахара, сопровождающееся усталостью, раздражительностью и даже головокружением.
Для людей с предрасположенностью к диабету или нарушениями обмена веществ это особенно опасно.
Второй момент связывают с пищеварением. По словам специалиста, избыток сахара нередко провоцирует вздутие, дискомфорт и расстройства стула. У чувствительных людей могут появляться диарея и метеоризм. Кроме того, сладкое способно нарушать баланс кишечной микробиоты, что отражается и на иммунитете, и на общем самочувствии.
Третья проблема — состояние полости рта. Частые сладкие перекусы создают благоприятную среду для бактерий, которые вызывают кариес и воспаление дёсен. Риск заметно выше, если после десертов не уделять внимания гигиене.
Наконец, есть и отложенные последствия. Регулярное переедание сладкого повышает вероятность набора веса, роста триглицеридов и холестерина и в перспективе может способствовать развитию метаболического синдрома. Даже за несколько праздничных дней, подчёркивает Лебедева, чрезмерное количество сахара становится дополнительной нагрузкой на печень и поджелудочную железу.
Эксперты советуют придерживаться умеренности и заранее планировать поедание сладкого. Выбирать небольшие порции, сочетать десерты с белками, жирами и клетчаткой, чтобы замедлить усвоение сахара, и не забывать о воде. После каникул лучше возвращаться к обычному режиму питания постепенно — это поможет избежать резких колебаний глюкозы и неприятных ощущений.
