Стоматолог назвала привычки, из-за которых зубы теряют белизну
Стоматолог Светлана Фролова рассказала, какие привычки негативно влияют на здоровье зубов. Ее слова передает «Вечерняя Москва».
Главными врагами белоснежной улыбки являются чай, кофе и алкогольные напитки — красное вино и ликеры. В первом содержатся дубильные вещества, которые въедаются в эмаль, а во втором и третьих — большое количество красителей.
Курение приводит к оседанию на эмали смол из табачного дыма. Это повышает риск развития заболевания зубов и десен, а также замедляет заживление тканей полости рта во время стоматологических процедур.
К потере белизны ведет и недостаточная гигиена. Важно чистить зубы не менее двух раз в день в течение трех минут, идеально — после каждого приема пищи. Также эмаль могут окрашивать некоторые лекарства, в составе которых, например, есть железо, а также перенесенные болезни.
Для сохранения здоровья зубов и белоснежной улыбки стоматолог рекомендует чаще чистить зубы и своевременно посещать гигиениста. Кроме того, можно включить в рацион продукты, богатые кальцием, вроде молока и брокколи, а также сократить потребление чая, кофе и алкоголя.
