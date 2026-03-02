Диетолог назвала безопасную суточную норму колы
Чрезмерное потребление колы может навредить здоровью костей. Об этом предупредила диетолог и нутрициолог Софья Кованова в разговоре с aif.ru.
По ее мнению, употребление колы в объеме до 200 миллилитров в день не наносит вреда здоровью. Однако регулярное превышение этого количества может привести к ослаблению костной ткани и развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Эксперт объяснила, что это связано с ускоренной потерей кальция, которую вызывают фосфорная кислота и кофеин в составе напитка. Кроме того, она подчеркнула, что сладкие газированные напитки противопоказаны людям с ожирением и диабетом.
Вместе с тем Кованова отметила, что кола может быть полезна в исключительных случаях, например, при резком снижении уровня сахара в крови или сильном переутомлении. Однако она не рекомендовала использовать колу для утоления жажды или пить ее на постоянной основе.
