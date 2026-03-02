Диетолог назвала безопасную суточную норму колы

02 марта 2026, 17:19

Диетолог Кованова: Без вреда для здоровья можно выпивать до 200 миллилитров колы

Фото: iStock/Narong KHUEANKAEW

Чрезмерное потребление колы может навредить здоровью костей. Об этом предупредила диетолог и нутрициолог Софья Кованова в разговоре с aif.ru.