Стал известен неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии

02 марта 2026, 15:53

Front Nutr: Регулярный пропуск завтрака повышает риск метаболического синдрома

Фото: iStock/YelenaYemchuk

Регулярный пропуск завтрака может быть связан с повышенным риском развития метаболического синдрома — состояния, при котором одновременно нарушается обмен сахара и жиров, повышается давление и увеличивается окружность талии. К такому выводу пришли исследователи из Нинсяского медицинского университета, проанализировав данные более 15 тысяч жителей Северо-Западного Китая в возрасте от 35 до 74 лет. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.