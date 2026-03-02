Стал известен неожиданный фактор повышения риска диабета и гипертонии
Регулярный пропуск завтрака может быть связан с повышенным риском развития метаболического синдрома — состояния, при котором одновременно нарушается обмен сахара и жиров, повышается давление и увеличивается окружность талии. К такому выводу пришли исследователи из Нинсяского медицинского университета, проанализировав данные более 15 тысяч жителей Северо-Западного Китая в возрасте от 35 до 74 лет. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.
Участникам исследования задали вопросы об их образе жизни и привычках питания, а также провели лабораторные анализы. Оказалось, что те, кто пропускал завтрак четыре или более раз в неделю, имели на 25% больше шансов столкнуться с метаболическим синдромом по сравнению с теми, кто регулярно завтракал. Эта связь была особенно заметна среди мужчин и людей с избыточным весом.
Также выяснилось, что частый пропуск утреннего приема пищи ассоциировался с отдельными признаками метаболического синдрома: повышенным уровнем глюкозы натощак, гипертонией и пониженным уровнем «хорошего» холестерина. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов образа жизни.
Исследователи подчеркивают, что их работа носит наблюдательный характер и не позволяет сделать вывод о прямой причинно-следственной связи. Тем не менее, полученные данные указывают на то, что регулярный завтрак может быть важным фактором, способствующим улучшению метаболического профиля и снижению риска развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
