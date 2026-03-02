Назван главный фактор риска рака кишечника

02 марта 2026, 15:39

Онколог Хребтов: Сидячий образ жизни повышает риск развития рака кишечника

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Врач-онколог, хирург «СМ-Клиника» Глеб Хребтов рассказал, что у людей в возрасте 40-48 лет все чаще диагностируют рак кишечника, хотя раньше он считался болезнью пожилых людей. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».