Назван главный фактор риска рака кишечника
Врач-онколог, хирург «СМ-Клиника» Глеб Хребтов рассказал, что у людей в возрасте 40-48 лет все чаще диагностируют рак кишечника, хотя раньше он считался болезнью пожилых людей. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Врач утверждает, что увеличение случаев рака в значительной степени связано с современным образом жизни, характеризующимся длительным сидением. В эпоху цифровых технологий люди проводят большую часть дня в сидячем положении: на работе в офисе или удаленно, за компьютером. Вечером, после трудового дня, ситуация не меняется: диван, телевизор или снова ноутбук. В результате человек большую часть суток проводит сидя или лежа.
По словам специалиста, такой образ жизни может привести к различным проблемам со здоровьем. Среди них — хронические запоры, нарушение работы кишечника и воспалительные процессы. Со временем эти изменения могут перерасти в предраковые состояния и, в конечном итоге, стать причиной злокачественных опухолей. Хребтов отметил, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеют значительно больший риск развития колоректального рака по сравнению с теми, кто регулярно занимается спортом и ведет активный образ жизни.
