Стоматолог назвала самые вредные сладости для детских зубов

Фото: iStock/anatoliy_gleb
Любые сладости, если их есть в большом количестве, будут вредны для детских зубов. Однако наибольший вред наносят те, которые прилипают к зубам. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.
«Больше всего с этой точки зрения опасны липкие сладости, такие как леденцы, тянучки, карамель. Они могут надолго прилипать к зубам, создавая идеальные условия для развития кариеса», — пояснила врач.Также детских зубам большой вред наносит молочный шоколад, так как в нём обычно содержится больше сахара и добавок, негативно влияющих на зубную эмаль.
«А вот горький шоколад, натуральная пастила и мармелад, если, конечно, ребёнок их потребляет в умеренных количествах, вполне безопасны для зубов. Главное — знать меру», — добавила Шемякина.Стоматолог рекомендует после употребления сладостей почистить зубы или хотя бы прополоскать рот.
По словам Шемякиной, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не есть сладкое чаще, чем один раз в неделю. Однако добиться этого, особенно в случае с детьми, бывает очень сложно. Поэтому не стоит предлагать ребёнку сладости хотя бы чаще одного раза в день, и самое главное — не заменять ими полноценный приём пищи.
Также альтернативой вредным сладостям могут стать конфеты или леденцы с ксилитом. Этот заменитель сахара обладает противомикробным действием, заключила медик.
Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева рассказала, что пакетированный чай безопасен. Однако для его изготовления используется низкосортный чай, красители и ароматизаторы.
Читайте также:
Эндокринолог назвала простое средство для профилактики заболеваний щитовидной железы
Косметолог предупредила о фотостарении из-за солнца
Невролог перечислил главные причины тремора рук у пожилых
Анастасия Чубина