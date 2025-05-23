Стоматолог назвала самые вредные сладости для детских зубов

Любые сладости, если их есть в большом количестве, будут вредны для детских зубов. Однако наибольший вред наносят те, которые прилипают к зубам. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, детский стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.