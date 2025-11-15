Перечислены «тихие убийцы» сердца на столе каждого россиянина
Врач Яковлева: Злоупотребление полуфабрикатами повышает риск инфаркта и инсульта
Злоупотребление продуктами, прошедшими промышленную обработку, увеличивает вероятность инфаркта и инсульта. Об этом сообщила гастроэнтеролог Ирина Яковлева в беседе с Lenta.ru.
Она отметила, что речь идет о полуфабрикатах, сосисках, соусах и готовых блюдах, произведенных на фабриках.
«Чем больше соли, тем выше риск гипертонии, а это прямой путь к инфаркту и инсульту», — пояснила врач.
Яковлева подчеркнула, что чрезмерное потребление сахара также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, поскольку способствует увеличению массы тела, повышению уровня триглицеридов и возрастанию риска развития диабета. Эксперт рекомендует при покупке готовых продуктов внимательно изучать их состав: чем меньше ингредиентов указано, тем выше вероятность, что еда будет более безопасной для здоровья.