Перечислены «тихие убийцы» сердца на столе каждого россиянина

15 ноября 2025, 18:16

Врач Яковлева: Злоупотребление полуфабрикатами повышает риск инфаркта и инсульта

Фото: iStock/lusia599

Злоупотребление продуктами, прошедшими промышленную обработку, увеличивает вероятность инфаркта и инсульта. Об этом сообщила гастроэнтеролог Ирина Яковлева в беседе с Lenta.ru.





Она отметила, что речь идет о полуфабрикатах, сосисках, соусах и готовых блюдах, произведенных на фабриках.





«Чем больше соли, тем выше риск гипертонии, а это прямой путь к инфаркту и инсульту», — пояснила врач.