В Петербурге появилась программа по раннему выявлению склонности к диабету

14 ноября 2025, 13:55

Фото: iStock/Maya23K

В Санкт-Петербурге начала работу программа по раннему выявлению предрасположенности к сахарному диабету первого типа. Об этом рассказала главный диабетолог городского Комитета по здравоохранению, эндокринолог Анна Лискер.





По её словам, никто не застрахован от диабета первого типа, поскольку заболевание является аутоиммунной патологией. Тем не менее существует программа, которая позволяет выявить заболевание на ранней стадии.





«Эта программа уже включена в клинические рекомендации по изучению аутоиммунной патологии у людей, у которых есть факторы предрасположенности. В первую очередь — это отягощенная наследственность», — пояснила Лискер в беседе с «Петербургским дневником».

«Многие симптомы, такие как усталость или ухудшение зрения, люди часто списывают на стресс или возраст, упуская время. Крайне важно регулярно проверять уровень сахара в крови и при наличии тревожных сигналов обращаться к врачу», — отметила специалист.