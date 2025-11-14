В Петербурге появилась программа по раннему выявлению склонности к диабету
В Санкт-Петербурге начала работу программа по раннему выявлению предрасположенности к сахарному диабету первого типа. Об этом рассказала главный диабетолог городского Комитета по здравоохранению, эндокринолог Анна Лискер.
По её словам, никто не застрахован от диабета первого типа, поскольку заболевание является аутоиммунной патологией. Тем не менее существует программа, которая позволяет выявить заболевание на ранней стадии.
«Эта программа уже включена в клинические рекомендации по изучению аутоиммунной патологии у людей, у которых есть факторы предрасположенности. В первую очередь — это отягощенная наследственность», — пояснила Лискер в беседе с «Петербургским дневником».
Она уточнила, что на сегодняшний день детям, чьи родители болеют диабетом, можно бесплатно сдать анализ на антитела, чтобы заранее узнать риски развития этого заболевания.
Врач подчеркнула, что прогноз развития диабета зависит от того, когда его выявили — чем раньше это произошло, тем больше шансов на благоприятное течение болезни.
Тем временем исследование «Барометр отношения россиян к своему здоровью» компании «НИЖФАРМ» показало, что больше половины (57%) россиян не знают свой текущий уровень сахара, пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что 50% опрошенных испытывают усталость и слабость, которые могут быть связаны с проблемами эндокринной системы, а 35% отметили ухудшение зрения, при этом 21%респондентов испытывают сильную жажду и сухость во рту, характерные для диабета.
По словам академика РАН, профессора, д. м. н., директора Института Диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова» Минздрава России Марины Шестаковой, россияне мало осведомлены о диабете.
«Многие симптомы, такие как усталость или ухудшение зрения, люди часто списывают на стресс или возраст, упуская время. Крайне важно регулярно проверять уровень сахара в крови и при наличии тревожных сигналов обращаться к врачу», — отметила специалист.
Ранняя диагностика позволяет эффективно контролировать заболевание, заключила Шестакова.