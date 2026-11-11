Диетолог назвала наиболее полезный фастфуд

11 ноября 2026, 20:10

Диетолог Писарева: роллы, сэндвичи и шаурма могут быть полезным перекусом

Фото: Istock/Nungning20

Врач-диетолог-нутрициолог, член Общественной палаты РФ и президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева рассказала, что роллы, сэндвичи и шаурма могут стать полезным перекусом для тех, кто иногда ест на бегу.





В беседе с «Москвой 24» Писарева заявила, что фастфуд не обязательно означает вредную еду — всё зависит от состава блюда.

«Даже в заведениях быстрого питания можно подобрать или самостоятельно собрать сбалансированные варианты, которые будут богаты белком, клетчаткой и обеспечат организм необходимой энергией. Например, можно взять роллы или сэндвичи с курицей, индейкой или рыбой с большим количеством овощей. При этом стоит отказаться от жирных соусов, а выбрать варианты на основе йогурта», — пояснила врач.