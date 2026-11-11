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Врач рассказала, в каких случаях обычная царапина может привести к столбняку

Врач Александрова: для заражения столбняком хватает мелкой царапины с землёй
Фото: Istock/MargJohnsonVA

Врач Ольга Александрова из клиник «Атлас» рассказала, что столбняк вызывает бактерия из почвы и для заражения хватает мелкой царапины с землёй.



В беседе с «Газетой.Ru» специалист предупредила: опасна не царапина, а попадание возбудителя, поэтому даже мелкая травма требует внимания у непривитых. По её словам, риск выше при ссадинах и порезах с землёй, колотых ранах и при недостатке кислорода в ране.

«Симптомы появляются не сразу: от заражения до начала болезни проходит от двух до 60 дней, после чего заболевание проявляется нарастающими судорогами мышц и без лечения может закончиться смертью», — заявила терапевт.
Александрова сообщила, что при травме нужно сразу промыть и обработать рану, а при риске заражения идти к врачу. Непривитым проводят экстренную профилактику в течение 20 дней.

Врач отметила, что прививка менее 10 лет назад даёт низкий риск, но перенесённый столбняк не защищает от повторного заражения. Надежнее всего — плановая вакцинация с ревакцинацией каждые 10 лет.
Ольга Щелокова

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