Врач рассказала, в каких случаях обычная царапина может привести к столбняку

11 ноября 2026, 19:34

Врач Александрова: для заражения столбняком хватает мелкой царапины с землёй

Фото: Istock/MargJohnsonVA

Врач Ольга Александрова из клиник «Атлас» рассказала, что столбняк вызывает бактерия из почвы и для заражения хватает мелкой царапины с землёй.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист предупредила: опасна не царапина, а попадание возбудителя, поэтому даже мелкая травма требует внимания у непривитых. По её словам, риск выше при ссадинах и порезах с землёй, колотых ранах и при недостатке кислорода в ране.

«Симптомы появляются не сразу: от заражения до начала болезни проходит от двух до 60 дней, после чего заболевание проявляется нарастающими судорогами мышц и без лечения может закончиться смертью», — заявила терапевт.