Диетолог назвала напиток, сохраняющий молодость

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Кофе способствует не только бодрости, но и позволяет сохранить молодость благодаря действию антиоксидантов. Об этом сообщила врач-диетолог Алена Капустина.
В интервью RuNews24.ru она подчеркнула, что кофе также активизирует обмен веществ, чем приводит к жиросжиганию, и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Врач заключила, что важно все же соблюдать меру, так как чрезмерное употребление кофе может привести к негативным последствиям.
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«Кофе богат антиоксидантами, которые нейтрализуют вредные свободные радикалы, образующиеся в результате окислительных процессов. Эти радикалы повреждают и ткани, приводящие к старению, а антиоксиданты защищают клетку от этого процесса», — поделилась Капустина.
Врач заключила, что важно все же соблюдать меру, так как чрезмерное употребление кофе может привести к негативным последствиям.
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Данил Пономарев