Гастроэнтеролог предупредила о риске появления панкреатита в майские праздники

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В майские праздники все привыкли встречаться с близкими за большим столом. Однако пиршества могут спровоцировать нагрузки на организм, особенно на органы пищеварения. Одним из последствий для здоровья является острый панкреатит — внезапное воспаление поджелудочной железы, заявила врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева.
Эксперт подчеркнула, что 25—35% случаев острого панкреатита связано с излишним употреблением спиртного.
Еще эта патология может возникнуть из-за наличия в рационе жирной пищи, а среди факторов риска — курение, избыточный вес, сахарный диабет.
Учитывая особенности течения воспалительного процесса, доктор может назначить пациенту прием обезболивающих средств, антибиотиков и проведение регидратационной терапии — с помощью капельниц, к примеру, с физиологическим раствором, рассказала врач-гастроэнтеролог.
Она уточнила, что лучше отказаться от курения и употребления алкоголя, дабы снизить риск возникновения острого панкреатита.
Свинину и баранину врач рекомендовала заменить курицей или телятиной. А для заправки салатов эксперт посоветовала использовать нежирную сметану (10—15%) или греческий йогурт.
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Еще эта патология может возникнуть из-за наличия в рационе жирной пищи, а среди факторов риска — курение, избыточный вес, сахарный диабет.
«У человека могут возникнуть умеренная либо сильная боль в верхней части живота, отдающая в спину, повышение температуры до 38 ℃, тошнота и рвота. При возникновении подобных симптомов следует как можно скорее вызвать скорую медицинскую помощь. Стоит отметить, что большинство людей полностью выздоравливают после получения своевременной терапии», — обратила внимание Евлашева в беседе с RT.
Учитывая особенности течения воспалительного процесса, доктор может назначить пациенту прием обезболивающих средств, антибиотиков и проведение регидратационной терапии — с помощью капельниц, к примеру, с физиологическим раствором, рассказала врач-гастроэнтеролог.
«Кроме того, во время лечения пациент в течение примерно двух-трех дней воздерживается от приёма пищи, чтобы поджелудочная железа могла восстановиться», — добавила эксперт.
Она уточнила, что лучше отказаться от курения и употребления алкоголя, дабы снизить риск возникновения острого панкреатита.
«Также необходимо придерживаться принципов правильного питания. Так, например, для каждого приёма пищи тарелку 22—23 см диаметром можно мысленно поделить на четыре части: ½ — овощи, фрукты и зелень; ¼ — растительные белки (например, фасоль, горох) или животные (мясо, рыба либо птица); ¼ — сложные углеводы (допустим, картофель или крупы)», — объяснила Евлашева.
Свинину и баранину врач рекомендовала заменить курицей или телятиной. А для заправки салатов эксперт посоветовала использовать нежирную сметану (10—15%) или греческий йогурт.
«Жарить продукты предпочтительнее на гриле или запекать их в духовке», — заключила Евлашева.
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