Кардиолог призвал россиян «не убиваться на даче»

Фото: iStock/shironosov
Оптимальная продолжительность труда на даче, как и на любой работе, — восемь часов. Однако, если не делать перерывы, не чередовать виды деятельности, изнурять себя физической нагрузкой, могут возникнуть серьёзные проблемы со здоровьем, рассказал Life.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.
По словам медика, важно трезво оценивать свои физические возможности, особенно после зимы, когда многие большую часть времени сидели дома и не занимались спортом. Кондрахин порекомендовал менять виды труда, чтобы не переутомляться.
Читайте также:
Гастроэнтеролог предупредила о риске появления панкреатита в майские праздники
Диетолог рассказала, как начать правильно питаться
Стало известно, как по языку понять, что с желудком что-то не так
«Где-то мы должны потаскать, где-то мы должны покопать, где-то мы должны полежать, даже посидеть. То есть убиваться на даче — это не совсем правильно. Не надо себя насиловать какими-то рабочими моментами, которые вы никогда не выполняли», — предупредил врач.Ранее заведующий лабораторией клеточной нейробиологии обучения института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, доктор биологических наук, профессор Павел Балабан в беседе с «Радио 1» сказал, что пищевые добавки Омега-3 могут привести к проблемам с сердцем.
Читайте также:
Гастроэнтеролог предупредила о риске появления панкреатита в майские праздники
Диетолог рассказала, как начать правильно питаться
Стало известно, как по языку понять, что с желудком что-то не так
Анастасия Чубина