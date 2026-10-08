Кардиолог развеяла миф о пользе одного вида масла

08 октября 2026, 14:44

Кардиолог Бакир: Кокосовое масло повышает уровень плохого холестерина

Фото: iStock/Magone

Врач-кардиолог Мэй Бакир развеяла миф о пользе кокосового масла для здоровья. Об этом информирует издание Men's Journal.