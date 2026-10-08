Кардиолог развеяла миф о пользе одного вида масла
Врач-кардиолог Мэй Бакир развеяла миф о пользе кокосового масла для здоровья. Об этом информирует издание Men's Journal.
Специалист указала, что кокосовое масло состоит из насыщенных жиров на 90%. В столовой ложке этого продукта содержится около 15 граммов жира, из которых 12 граммов — насыщенные. Они значительно повышают уровень «плохого» холестерина, что может привести к образованию холестериновых бляшек в артериях, сужению сосудов и снижению кровотока. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта, пояснила врач.
Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы Бакир рекомендует заменять кокосовое, сливочное масло и говяжий жир, богатые насыщенными жирами, на альтернативные варианты — жидкие растительные масла нетропического происхождения. Это поможет снизить уровень «плохого» холестерина и уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, добавила кардиолог.
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