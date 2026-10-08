Названа частая ошибка при выборе полезных продуктов в магазине

08 октября 2026, 13:15

Врач Павлова: Короткий срок хранения не говорит о пользе продукта

Фото: iStock/Minerva Studio

Продукты с коротким сроком годности многие ошибочно считают более полезными. Об этом в личном блоге сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.