Названа частая ошибка при выборе полезных продуктов в магазине
Продукты с коротким сроком годности многие ошибочно считают более полезными. Об этом в личном блоге сообщила врач-эндокринолог Зухра Павлова.
По словам специалиста, многие люди неосознанно считают короткий срок годности признаком натуральности и полезности продукта, хотя это не всегда соответствует действительности. Следует осознавать, что ограниченный срок хранения сам по себе не свидетельствует о ценности еды.
При покупке продуктов Павлова рекомендовала сравнивать их состав и пищевую ценность, обращать внимание на последовательность ингредиентов и количество добавок. Более предпочтительным выбором, независимо от срока хранения, обычно являются цельные продукты, такие как овощи, фрукты, мясо и крупы, заключила эндокринолог.
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