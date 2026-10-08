Эндокринолог раскрыла неочевидный фактор долголетия
Состояние мышц влияет не только на физическую силу, но и на продолжительность жизни. Об этом заявила врач-эндокринолог Юсуповской больницы Татьяна Арчакова, передает «Лента.ру».
Современные научные исследования показывают, что роль мышечной ткани в организме значительно шире, чем предполагалось ранее. По словам специалиста, мышцы важны не только для поддержания физической формы, но и для продления жизни. Они стали рассматриваться как ключевой фактор долголетия.
Арчакова подчеркнула, что потеря мышечной массы может представлять серьезную угрозу. Этот естественный процесс старения иногда принимает патологический характер, что называется саркопенией. Мышцы начинают постепенно ослабевать и замещаются жировой тканью, пояснила эксперт.
Эндокринолог отметила, что саркопения увеличивает риск падений и переломов, а также может привести к опасным для жизни осложнениям. Кроме того, она связана с хроническим воспалением, инсулинорезистентностью, нарушениями углеводного обмена и ожирением, заключила врач.
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