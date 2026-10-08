Эндокринолог раскрыла неочевидный фактор долголетия

08 октября 2026, 13:34

Эндокринолог Арчакова: От мышц может зависеть количество и качество прожитых лет

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Состояние мышц влияет не только на физическую силу, но и на продолжительность жизни. Об этом заявила врач-эндокринолог Юсуповской больницы Татьяна Арчакова, передает «Лента.ру».