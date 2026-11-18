18 ноября 2026, 09:27

Невролог Демьяновская: Длительное употребление энергетиков вызывает привыкание

Фото: iStock/bauwimauwi

Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что от употребления энергетических напитков может развиться зависимость. Об этом пишет RT.