Невролог предупредила о неочевидном вреде энергетиков
Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что от употребления энергетических напитков может развиться зависимость. Об этом пишет RT.
По ее словам, основной компонент, придающий напиткам бодрящий эффект, — это кофеин. Он блокирует специальные рецепторы аденозина, который накапливается в течение дня и вызывает усталость. Благодаря этому сигналы утомления поступают в мозг медленнее, и человек ощущает прилив бодрости и сосредоточенности. Однако основной вред для здоровья заключается в том, что энергетики скрывают усталость, не устраняя при этом потребность организма в отдыхе, пояснила врач.
Кроме того, регулярное употребление энергетиков приводит к тому, что организм адаптируется к постоянной стимуляции, и без очередной дозы кофеина человеку становится сложно справляться с повседневными задачами. Преодолеть зависимость от кофеина может быть непросто, поэтому Демьяновская рекомендовала обратиться за помощью к специалисту, если самостоятельно отказаться от энергетиков не удаётся.
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