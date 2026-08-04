Диетолог назвала продукты для здорового оттока желчи
Врач-диетолог Регина Ахуньянова перечислила четыре категории продуктов, которые способствуют нормальному оттоку желчи. Специалист подчеркнула, что включение этих групп в ежедневный рацион положительно сказывается на работе пищеварительной системы, пишет UfaTime.ru.
Первой в списке доктор назвала горькую зелень и овощи. Пациентам рекомендовано обратить внимание на рукколу, кресс-салат, радиккьо, эндивий, цикорий, а также редис и редьку. Ахуньянова уточнила, что начинать знакомство с этими продуктами можно с небольшой порции — достаточно добавлять горсть зелени к основным приемам пищи.
Второй необходимой группой стали продукты, богатые клетчаткой. Врач посоветовала включить в меню различные виды капусты, другие овощи, зелень и цельные крупы, которые стимулируют отток желчи.
Третья категория — полезные жиры. Их источником, по словам эксперта, служат яйца, авокадо, оливковое масло, а также семечки и орехи. Эти продукты помогают поддерживать нормальную работу желчного пузыря.
Отдельно доктор выделила жирную рыбу — сельдь, скумбрию, сардины и лосось. Она отметила, что такая рыба содержит ценный белок и жирные кислоты омега-3, которые благотворно влияют не только на желчевыводящие пути, но и на весь желудочно-кишечный тракт в целом.
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