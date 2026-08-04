Диетолог назвала продукты для здорового оттока желчи

04 августа 2026, 17:37

Диетолог Ахуньянова: здоровому оттоку желчи способствуют горькая зелень и овощи

Фото: istockphoto/AnnaPustynnikova

Врач-диетолог Регина Ахуньянова перечислила четыре категории продуктов, которые способствуют нормальному оттоку желчи. Специалист подчеркнула, что включение этих групп в ежедневный рацион положительно сказывается на работе пищеварительной системы, пишет UfaTime.ru.