Диетолог назвала продукты, которые способны спровоцировать солнечные ожоги

14 июля 2026, 11:24

Диетолог Залетова: петрушка и инжир способны спровоцировать солнечные ожоги

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Сок кожуры цитрусовых, сельдерей, петрушка и инжир способны усиливать восприимчивость кожи к солнечным лучам. Об этом предупредила заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.





Так, по ее словам, если сок кожуры лайма и грейпфрута попадет на кожу под открытым солнцем, то на этом месте могут возникнуть химические ожоги с волдырями, после которых гиперпигментация останется на несколько месяцев.





«Также аккуратнее следует быть с сельдереем и диким пастернаком. Съеденные в большом количестве, особенно в виде свежевыжатого сока, они насыщают кровоток фурокумаринами, и кожа временно становится уязвимой к солнцу изнутри. К этой же группе относятся инжир, петрушка и зверобой», — отметила Залетова в разговоре с Москвой 24.