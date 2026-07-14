Диетолог назвала продукты, которые способны спровоцировать солнечные ожоги
Диетолог Залетова: петрушка и инжир способны спровоцировать солнечные ожоги
Сок кожуры цитрусовых, сельдерей, петрушка и инжир способны усиливать восприимчивость кожи к солнечным лучам. Об этом предупредила заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.
Так, по ее словам, если сок кожуры лайма и грейпфрута попадет на кожу под открытым солнцем, то на этом месте могут возникнуть химические ожоги с волдырями, после которых гиперпигментация останется на несколько месяцев.
«Также аккуратнее следует быть с сельдереем и диким пастернаком. Съеденные в большом количестве, особенно в виде свежевыжатого сока, они насыщают кровоток фурокумаринами, и кожа временно становится уязвимой к солнцу изнутри. К этой же группе относятся инжир, петрушка и зверобой», — отметила Залетова в разговоре с Москвой 24.
При этом защитить от негативного воздействия ультрафиолетового излучения могут термически обработанные помидоры, в том числе томатная паста, из-за содержания большого количества ликопина, который останавливает разрушение коллагена под воздействием солнечных лучей.
Кроме того, в качестве профилактики фотостарения Залетова порекомендовала пить зеленый чай, а также употреблять продукты с содержанием омега-3. Однако ни один продукт питания не сможет заменить полноценную фотозащиту, заключила диетолог.