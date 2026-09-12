Диетолог ответила, как снизить уровень холестерина без лекарств в три шага

12 сентября 2026, 15:27

Диетолог Дианова: налаженный отток желчи снизит холестерин

Фото: istockphoto/demaerre

Врач-диетолог Нурия Дианова перечислила три простых шага, которые помогут нормализовать уровень холестерина без применения медикаментов. Об этом пишет «Лента.ру».





В первую очередь специалист рекомендовала отказаться от продуктов, вызывающих резкие скачки сахара в крови, — сладких йогуртов, выпечки и белого хлеба. По ее словам, это необходимо для того, чтобы остановить избыточный синтез холестерина в печени.





«Избыток добавленного сахара в рационе заставляет печень выбрасывать много инсулина, который запускает производство жира и собственного холестерина», — пояснила спикер.