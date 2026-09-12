Диетолог ответила, как снизить уровень холестерина без лекарств в три шага
Диетолог Дианова: налаженный отток желчи снизит холестерин
Врач-диетолог Нурия Дианова перечислила три простых шага, которые помогут нормализовать уровень холестерина без применения медикаментов. Об этом пишет «Лента.ру».
В первую очередь специалист рекомендовала отказаться от продуктов, вызывающих резкие скачки сахара в крови, — сладких йогуртов, выпечки и белого хлеба. По ее словам, это необходимо для того, чтобы остановить избыточный синтез холестерина в печени.
«Избыток добавленного сахара в рационе заставляет печень выбрасывать много инсулина, который запускает производство жира и собственного холестерина», — пояснила спикер.Она советует формировать рацион по принципу тарелки: половину объема занимают овощи и фрукты, а оставшуюся часть делят между собой сложные углеводы и белок. Второй шаг — наладить желчеотток.
Для этого, говорит диетолог, необходима растворимая клетчатка, в частности псиллиум. Она действует как губка, впитывая желчные кислоты и выводя их из организма. Принимать средство врач рекомендует строго до еды и запивая стаканом воды. Параллельно в меню следует добавить продукты-пребиотики: овсяные отруби, яблоки, морковь, чечевицу и семена льна.
Третья рекомендация касается блокировки всасывания холестерина, поступающего с пищей. Дианова советует ежедневно съедать горсть орехов или семян, заправлять салаты облепиховым, подсолнечным или кунжутным маслом, а также активно включать в рацион бобовые.