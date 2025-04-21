Врач перечислил привычки, которые ведут к ишемической болезни сердца

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Ишемическая болезнь сердца часто развивается бессимптомно, и многие узнают о ее наличии только после инфаркта. Об этом заявил сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Роман Голощапов-Аксенов. По его словам, каждый восьмой человек в возрасте от 55 до 75 лет, считающий себя здоровым, на самом деле имеет бессимптомную форму заболевания.
«Вредные привычки, в том числе курение, частое переедание или чрезмерное употребление в пищу сладкой, мучной, жирной, копченой, острой, жареной и соленой пищи, низкая физическая активность и хроническое психоэмоциональное напряжение на фоне депрессий неизбежно приведут к развитию ишемической болезни», — предупредил врач в беседе с «Известиями».В то же время психиатр, психотерапевт, главврач Biorise Екатерина Сафранович рассказала, дефицит каких микроэлементов может привести к развитию тревожности и депрессии. В разговоре с «Газетой.Ru» она отнесла к ним витамины группы B и витамин D, а также нехватка магния и цинка.
«Чтобы выявить дефициты данных витаминов и минералов, рекомендую обратить внимание на следующие анализы: витамин D — анализ на 25-OH-D3 (оптимальный уровень — 50—80 нг/мл); витамины группы B (витамин B6 — анализ на пиридоксаль-5-фосфат в крови, B9 — фолиевая кислота, B12 — сывороточные тесты); магний — анализ на магний в эритроцитах (более точный, чем сывороточный); цинк — тест на уровень цинка в плазме крови», — поделилась советами врач.Читайте также:
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