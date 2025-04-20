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Врач объяснил, кому нельзя есть яйца в праздники

Врач Тяжельников порекомендовал отказаться от яиц людям с заболеваниями печени
Фото: iStock/darios44

Фото: iStock/darios44

Взрослые здоровые люди могут употреблять несколько яиц в день без вреда для здоровья, но от пасхального угощения стоит отказаться при проблемах с желчным пузырем, печенью, почками или аллергии на куриный белок. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, современные исследования реабилитировали яичные желтки: они не повышают уровень «плохого» холестерина, зато богаты питательными веществами.

«Тем людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно съедать яйца вместе с желтками. Главное — соблюдать меру», — уточнил он.
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Однако после строгого поста, где ограничивался животный белок, стоит начинать с 1–2 яиц в день, постепенно возвращаясь к обычному рациону, чтобы избежать проблем с ЖКТ.

Тяжельников также отметил, что безопасными красителями для пасхальных яиц являются натуральные (луковая шелуха, куркума, свекла) и специальные пищевые. Краски, не предназначенные для еды, использовать категорически нельзя.

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#люди
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Белый дом опубликовал данные об «истинном происхождении» COVID-19
Белый дом: Пандемия COVID-19 началась после утечки из лаборатории в Ухане
19 апреля 2025, 09:25

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

На сайте Белого дома появилась информация об «истинном происхождении» коронавируса, пандемия которого так потрясла весь мир в 2020 году. По версии американских чиновников, COVID-19 появился в результате утечки биоматериала из лаборатории в китайском Ухане.
Американские власти привели несколько аргументов, которые, по их мнению, подтверждают такие выводы. Во-первых, вирус обладает такими биологическими характеристиками, которых не существует в живой природе, что свидетельствует о его искусственном происхождении.

Кроме того, у всех заболевших заражение произошло после однократного контакта, что в корне отличается от пандемий, случавшихся ранее. Тогда требовалось несколько попаданий болезнетворного вируса в организм, подчёркивается в сообщении.

Пресс-служба Белого дома также указывает, что именно в Ухане находится ведущая китайская лаборатория, специализирующаяся на исследовании атипичной пневмонии. Этот исследовательский центр уже давно изучает усиление функций при «недостаточном уровне биобезопасности». По данным американских властей, несколько учёных Уханьского института вирусологии заразились симптомами, похожими на те, что проявляются при COVID-19, осенью 2019 года — ещё за несколько месяцев до распространения вируса по планете.

В заключение Белый дом отмечает, что если бы существовали доказательства естественного происхождения коронавируса, о них бы уже стало известно. Однако до сих пор этого не произошло.

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#сша
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На конференции офтальмологов в Центре Рошаля впервые прошла уникальная операция
18 апреля 2025, 19:45

Фото: t.me/roshal_kids

Более 300 участников из Московской области и других регионов страны собрала первая научно-практическая конференция «Взгляд в будущее. Детская офтальмология сегодня 2025». К ней также подключились более 500 участников в режиме онлайн. Конференция прошла на базе Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля, сообщили в пресс-службе клиники.
На торжественном открытии участников приветствовал зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
«Врачи не только поделились опытом на пленарных заседаниях, но и полностью погрузились в операционную посредством прямой трансляции. В рамках «Живой хирургии» медики центра впервые в стране провели операцию по удалению врождённой катаракты у ребёнка с помощью специальной хирургической экосистемы-катарального комплекса под Vision suit», – сообщили в пресс-службе ДКЦ.
Там пояснили, что эта система позволяет использовать 3D-изображение и не требует микроскопа. Во время хирургического вмешательства пациенту имплантировали искусственный хрусталик с усовершенствованной фокусировкой, который называется EDOF.

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Психолог объяснила, как изменилось питание россиян за 10 лет
Психолог Белявская: отказ россиян от готовки обусловлен осложнением жизни
18 апреля 2025, 17:34

Фото: iStock/Minerva Studio

Отказ россиян от готовки в домашних условиях в пользу доставок еды обусловлен осложнением жизни и ее ритма. Об этом заявила психолог и эксперт сервиса готовых рационов «ПриЕм» Влада Белявская. По ее словам, еще 10 лет назад люди часто готовили вместе и делились рецептами, но обстоятельства быстро изменились.
«Жизнь в большом городе — это постоянный поток информации, решений и обязательств. В отличие от старшего поколения с более стабильным ритмом и предсказуемыми бытовыми привычками, современные люди живут в условиях постоянных изменений — меняют города, профессии, технологии. Все это уменьшает ресурс воли», — пояснила психолог в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем глава гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко рассказал о вреде пальмового масла, вокруг которого уже долгие годы не утихают дискуссии и споры. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт объяснил, что стоит различать настоящее пальмовое масло, которое продается по 2-3 тысячи рублей за литр, и, так называемый, «пищевой гудрон», поставляемый изначально для технических целей.
«В течение длительного времени государство пытается навести порядок в данной сфере. Но мешает высокая коррупциогенная обстановка с данным продуктом. Так, оптовая цена на гудрон составляет порядка 50-60 рублей за один килограмм. Но если его продавать с этикеткой «масло сливочное», то при существующем уровне цен уже можно выручить порядка 1500 рублей за один килограмм», — считает Бражко.
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Диетолог предупредила об опасности пищевого глицерина
Эксперт Соломатина: пищевой глицерин может снижать давление и замутнить сознание
18 апреля 2025, 16:48

Фото: iStock/Rawpixel

Пищевой глицерин действительно может вызывать у детей помутнение сознание, однако к таким серьезным последствиям способно привести только употребление в большом количестве. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя медицинское исследование об опасности напитков, содержащих глицерин.
«Это соединение имеет свойство притягивать воду, поэтому способно оказывать некоторый слабительный, а также мочегонный эффект. В результате организм теряет жидкость, после чего может упасть давление и даже начаться помутнение сознания», — пояснила диетолог в беседе с «Москвой 24».
Тем временем кондитер Георгий Хачинян рассказал, как выбрать настоящий шоколад. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, эксперт указал, что в составе натурального лакомства на первом месте должно быть указано какао. Если же сначала идет сахар, подчеркнул он, то в упаковке низкокачественная сладкая плитка.
«Шоколад должен содержать какао-масло — натуральный жир, извлеченный из какао-бобов. Лучше отказаться от продуктов, в составе которых указаны заменители какао-масла, такие, как пальмовое, соевое или рапсовое масло», — добавил Хачинян.
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«Продлевает жизнь на годы»: диетолог рассказал о неожиданной пользе кофе
Диетолог Гинзбург: кофе увеличивает продолжительность жизни на 3-4 года
18 апреля 2025, 16:47

Фото: iStock/Farknot_Architect

Несмотря на страшные мифы о вреде кофе для нервной системы, реальные исследования показывают, что кофе сокращает риск возрастных болезней и заболеваний в легкой форме, а умеренное суточное потребление этого напитка продлевает жизнь на 3-4 года. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Считается, что кофеин — вещество, которое улучшает микроциркуляцию организма: головного мозга, сосудистого кровоснабжения, работу сердца, что, конечно же, влияет на качество и продолжительность жизни. Но, помимо кофеина, напиток содержит еще ряд биоактивных веществ, которые тоже обладают противовоспалительным и оздоровительным действием», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
При этом диетолог отметил, что лучше не пить растворимый кофе, который продается в порционных пакетиках, так как в них часто добавляют растительные жиры и сахар, которые повышают риск развития атеросклероза. К тому же, добавил он в разговоре с «Москвой 24», сахар может привести к диабету и ожирению, потому лучше пить напиток без него и без сладких сиропов.
«В целом важно употреблять напиток в умеренном количестве, а это не более четырех-пяти чашек в день. Если выпивать больше, риск вреда для здоровья увеличится», — заключил Гинзбург.
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