Врач объяснил, кому нельзя есть яйца в праздники

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Взрослые здоровые люди могут употреблять несколько яиц в день без вреда для здоровья, но от пасхального угощения стоит отказаться при проблемах с желчным пузырем, печенью, почками или аллергии на куриный белок. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
По его словам, современные исследования реабилитировали яичные желтки: они не повышают уровень «плохого» холестерина, зато богаты питательными веществами.
Однако после строгого поста, где ограничивался животный белок, стоит начинать с 1–2 яиц в день, постепенно возвращаясь к обычному рациону, чтобы избежать проблем с ЖКТ.
Тяжельников также отметил, что безопасными красителями для пасхальных яиц являются натуральные (луковая шелуха, куркума, свекла) и специальные пищевые. Краски, не предназначенные для еды, использовать категорически нельзя.
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«Тем людям, у которых нет ограничений по здоровью, можно съедать яйца вместе с желтками. Главное — соблюдать меру», — уточнил он.
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Однако после строгого поста, где ограничивался животный белок, стоит начинать с 1–2 яиц в день, постепенно возвращаясь к обычному рациону, чтобы избежать проблем с ЖКТ.
Тяжельников также отметил, что безопасными красителями для пасхальных яиц являются натуральные (луковая шелуха, куркума, свекла) и специальные пищевые. Краски, не предназначенные для еды, использовать категорически нельзя.
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Мария Моисеева