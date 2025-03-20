Диетолог назвала продукты, которые вызывают бессонницу

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Вечерний прием пищи может вызвать бессонницу, если содержит продукты с высоким содержанием кофеина. Об этом предупредила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
«Хотелось бы отметить, что высоким содержанием кофеина отличаются не только кофе и крепкий чай, но и шоколад. Поэтому, если вы хотите заснуть без проблем, я бы рекомендовала исключить этот продукт в вечернее время», — посоветовала Михалева в беседе с «Известиями».
Она также добавила, что в вечернее время лучше не есть фастфуд, жареные продукты, жирное мясо и соусы, так как они долго перевариваются. При этом Михалева отметила, что избыток белка в ужине может повлиять на качество сна.
Диетолог посоветовала ужинать за два–три часа до сна, чтобы не нарушать естественные процессы подготовки организма к отдыху.
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Элина Позднякова