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Диетолог назвала продукты, запрещенные к употреблению при стрессе

Диетолог Журавлева: при стрессе стоит воздержаться от сладкого и мучного
Фото: iStock/eternalcreative

Фото: iStock/eternalcreative

При стрессе стоит воздержаться от употребления сладкого и мучного, так как через короткий промежуток времени наступит упадок сил, а стресс станет еще более заметным. Об этом заявила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, дело в том, что эффект от шоколадок и печенья временный из-за большого количества сахара.
По мнению Журавлевой, в такие моменты куда лучше подойдут миндаль, грецкие орехи и кешью, насыщенные магнием и белками.
«Еще один мой любимый совет — это бананы. Почему бананы? Они не только дают нам немного натуральной сладости, но и содержат серотонин, так называемый «гормон счастья», — поделилась она в беседе с Общественной Службой Новостей.


Тем временем врач-эндокринолог Юлия Атамонова рассказала, как можно решить проблему с постоянной тягой к сладкому. Для этого, отметила она в комментарии для «Газеты.Ru», следует разобраться в причинах. Первая — ограничения в еде, из-за чего тянет к сладкому, вторая — сладкое воспринимается как отдых и расслабление, и третья — попытка заесть стресс.
«Прежде, чем съесть что-то сладкое, ответьте себе на вопрос: достаточно ли вы сыты? Если да, то выделите себе небольшую порцию, остальное уберите. Ешьте максимально медленно, вдумчиво, почувствуйте запах, насладитесь вкусом. Если шоколадка для вас – альтернатива отдыха, постарайтесь найти замену. Если вы так заедаете стресс, то нужно придумать, как можно проживать эмоции без еды. В этом поможет, например, спорт», — посоветовала специалист.
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Врач Демкина предупредила о риске развития депрессии из-за курения
Терапевт Демкина: Никотин может привести к депрессии и спровоцировать деменцию
05 декабря 2024, 15:09

Фото: istockphoto.com/Rawpixel

Курение может оказать негативное влияние на душевное состояние человека, это связано с воздействием никотина на химические вещества в мозге. Об этом рассказала врач-терапевт, и.о. заведующей филиалом №7 Орехово-Зуевской больницы Любовь Демкина.
«За настроение человека отвечают особые вещества — нейротрансмиттеры. Например, дофамин, серотонин и норадреналин. Дофамин отвечает за удовольствие и удовлетворение. Серотонин участвует в регулировании сна, аппетита и пищеварения, восприятии счастья и боли, а норадреналин помогает справиться со стрессовыми ситуациями, отвечает за концентрацию внимания. Содержащийся в табаке никотин стимулирует выработку норадреналина, и если сначала это «подкрепляет» борьбу со стрессом, то потом, наоборот, загоняет в хронический стресс», — сказала Любовь Демкина.
Она объяснила, что норадреналин, вырабатывающийся под воздействием никотина, усиливает тонус сосудов и повышает давление — как при ситуации стресса. Но постоянное пребывание в таком состоянии усиливает тревожность. И чем дольше человек курит, тем чаще происходит спазм сосудов и тем меньше мозг получает кислорода. Из-за этого курильщик может испытывать чувства безнадёжности беспомощности, тесно связанные с депрессией и тревожным расстройством.

«Кроме того, снижение доступа кислорода в мозг увеличивает риски нарушения когнитивных функций и развития деменции», — подчеркнула эксперт.
Ещё одной причиной депрессии из-за курения может стать «никотиновое» нарушение сна.

«Никотин является психоактивным веществом, он возбуждает мозг. Следовательно, может увеличиться время засыпания, уменьшится продолжительность и глубина сна или даже возникнуть бессонница. Из-за невозможности хорошо отдохнуть ночью накапливается усталость, что, в свою очередь, является одним из спусковых механизмов депрессии», — подытожила врач.
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#депрессия
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Акцию «Ёлка желаний» впервые организовали в Детском центре в Красногорске
05 декабря 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье по предновогодней традиции дали старт ежегодной акции «Ёлка желаний». Впервые она организована в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля, сообщил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
«Вместе с депутатом Госдумы Сергеем Колуновым, нашими бойцами, командой администрации, депутатским корпусом, представителями социальных учреждений, силовым блоком и предпринимателями прочитали написанные в открытках пожелания маленьких пациентов. Это самые заветные мечты, которые обязательно должны исполняться под Новый год», – отметил Смирнов.


Он рассказал, что шестилетний Гриша загадал получить игрушечный трактор с прицепом, девятилетняя Милена – робота-собаку. Ребятам уже вручили подарки.

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#московская область
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Медосмотры на рабочих местах прошли уже 8 тыс. жителей Подмосковья
05 декабря 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Мосособлдумы

Уже порядка 8 тыс. жителей Подмосковья прошли осмотры и диспансеризацию на рабочих местах. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Мосособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«На совещании обсудили вопросы сбережения здоровья трудоспособных жителей. Речь шла о том, как снизить риски развития различных заболеваний у сотрудников предприятий. За 11 месяцев текущего года диспансеризацию и профосмотры прошли почти 3,5 млн. человек», – говорится в сообщении.
Чтобы повысить охват медицинскими осмотрами, в области проводятся различные мероприятия. Так, в этом году в ходе Единых дней диспансеризации по субботам на осмотры пришли порядка 75 тыс. человек. Для жителей отдалённых населённых пунктов и работников предприятий организуют передвижные медицинские комплексы. Благодаря им осмотры прошли 101 тыс. человек.

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#здоровье
#здравоохранение
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Врачи Детского центра Рошаля спасли девочке почти оторванный эскалатором палец
05 декабря 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Годовалая девочка засунула левую руку в движущуюся ленту эскалатора и получила серьёзную травму указательного пальца, повреждённую конечность спасли врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В результате травмы палец был вывихнут и сломан, для лечения потребовалось оперативное вмешательство.

«Перед операцией мы тщательно очистили рану от черной масляной смазки эскалатора, а затем приступили к реконструкции пальца. Сначала мы вправили вывих, потом сопоставили костные фрагменты и зафиксировали специальной спицей, введённой сквозь палец. Следующим этапом было восстановление сухожилия разгибателя, далее восстановление кожных покровов», — рассказал врач травматолог-ортопед Дмитрий Купцов.
Он отметил, что операция продолжалась около трех часов и прошла успешно. Кровообращение в пальце восстановилось.

Сейчас девочка продолжает лечение в стационаре, ей предстоит реабилитация для восстановления чувствительности и двигательной функции пальца.

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#минздрав мо
#красногорск
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Онлайн-услугу аттестации медиков Подмосковья оснастили сервисом предпроверки
05 декабря 2024, 10:33

Фото: istockphoto.com/Pornpimone Audkamkong

Сервис предпроверки подключили к услуге подмосковного госпортала по аттестации медицинских и фармацевтических работников Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Медицинские работники Подмосковья могут через областной портал госуслуг подать заявление на присвоение квалификационной категории и получить результат. Теперь эта услуга оптимизирована: добавлен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Этот сервис поможет уменьшить количество отказов из-за дублирования заявлений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга по аттестации медработников размещается в разделе «Личные документы» — подразделе «Документы для отдельных случаев». Заявитель должен авторизоваться, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Затем необходимо будет пройти очное тестирование.

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Врач рассказала, как бороться с сальными нитями на лице
Дерматолог Пашкова: с сальными нитями следует бороться кислотами и энзимами
05 декабря 2024, 10:25

Фото: iStock/fizkes

С сальными нитями, образующимися в области носа, лба и подбородка, можно бороться при помощи уходовых средств, таких как кислоты и энзимы. Об этом сообщила врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова. По ее словам, убрать эти кожные образования полностью и навсегда невозможно, так как их выработка — естественный процесс для любых типов лица.
«Важно, чтобы средства ухода были подобраны под ваш тип кожи. Кроме того, препарат с активами в уходе должен быть один — нельзя сочетать между собой кислоты, ретинол и энзимы, иначе это запустит обратную защитную реакцию, и кожа начнет вырабатывать еще больше кожного сала», — приводит «Вечерняя Москва» слова специалиста.
Тем временем стало известно, что в 2024 году средний чек на косметику для ухода увеличился на 5%. Как рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с АГН «Москва», покупатели стали смотреть не только на стоимость косметических средств, но и на сервис, качество и уникальность.

Экономист отметила, больше всего выросли цены на косметику для ухода за телом — 15,7%, для очищения лица — на 18,5%, уход за волосами — на 13% и дезодоранты — 10,6%.

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Молодогвардейцы из Серебряных Прудов сдали кровь для Зарайской больницы
05 декабря 2024, 10:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Кровь для нужд Зарайской больницы сдали в рамках донорской акции члены движения «Молодая гвардия Единой России» из Серебряных Прудов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Донорская акция была проведена в преддверии Дня добровольца. Молодогвардейцы из Серебряных Прудов проявили свою активную гражданскую позицию и пополнили банк крови Зарайской больницы», — говорится в сообщении.
Донорская кровь и её компоненты необходимы для спасения пострадавших в дорожных авариях, при лечении пациентов с ожогами и сильной кровопотерей, а также онкологических больных и новорождённых.

Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Подробная информация о донации размещена на сайте Московского областного центра крови.

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В областном онкодиспансере состоялся мастер-класс по хирургии при помощи 3D технологий
05 декабря 2024, 09:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Доктор медицинских наук, заведующий отделением онкоурологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Сергей Рева провёл для специалистов Московского областного онкологического диспансера мастер-класс по хирургии с применением эндоскопической 3D системы с объёмной визуализацией, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели лапароскопическую операцию с использованием эндоскопической системы 4 поколения. У неё есть функция объемной визуализации. Высокое качество изображения с точной фокусировкой и отображением мельчайших деталей повысило эффективность работы онкоурологов», — сообщил заведующий отделением онкоурологии № 3 областного онкодиспансера Владимир Шаповалов.
Московский областной онкологический диспансер является специализированным лечебным учреждением третьего уровня в Московской области, предоставляющим современные специализированные услуги, включая высокотехнологичную хирургию, химиотерапию, радиотерапию и паллиативную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

В учреждении есть всё необходимое для точной диагностики и лечения различных видов рака, а также современное медицинское оборудование, новейшие медицинские и информационные технологии.

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Врач назвала симптомы рака полости рта
Онколог Исакова: симптомами рака полости рта могут быть хрипотца и комок в горле
04 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/shironosov

Симптомами рака полости рта являются красные и белые очаги на слизистой, которые затем перерастают в опухоль, а также хриплый голос, комок в горле, проблемы с глотанием и речью и подвижность зубов. Об этом сообщила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. По ее словам, раковая опухоль быстро растет и распространяется на соседние ткани.
«Злокачественные новообразования полости рта и ротоглотки встречаются относительно редко — менее 10 случаев на 100 тыс. человек в год. Причиной их развития считают табак в различных формах — жевательный, в виде сигарет, а также употребление крепкого алкоголя, инфицирование вирусом папилломы человека, особенно 16-м и 18-м типами», — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».
При этом некоторые из этих симптомов могут быть предвестниками и других заболеваний — тревожного расстройства или депрессии. К примеру, комок в горле или кашель могут являться соматическими проявлениями этих расстройств, рассказала врач-невролог, отоневролог Мария Шаповалова в разговоре с «Газетой.Ru».
«К неврологу могут прийти пациенты от разных врачей. Главное то, что они были многократно обследованы на предмет своих жалоб у профильных специалистов, но причина так и не была найдена. К нам часто приходят люди от кардиолога. У меня много пациентов, у которых единственным проявлением тревожного расстройства являются кризовые повышения давления до 200 мм. рт. ст. на фоне хорошо подобранной гипотензивной терапии», — поделилась она.
Врач отметила, что в первую очередь при болях в какой-то части тела нужно идти к профильному специалисту, искать проблему в этой области. Однако если боль мигрирует по всему телу, то, скорее всего, она связана с тревогой.

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