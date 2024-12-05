Диетолог назвала продукты, запрещенные к употреблению при стрессе

При стрессе стоит воздержаться от употребления сладкого и мучного, так как через короткий промежуток времени наступит упадок сил, а стресс станет еще более заметным. Об этом заявила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, дело в том, что эффект от шоколадок и печенья временный из-за большого количества сахара.