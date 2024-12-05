Диетолог назвала продукты, запрещенные к употреблению при стрессе

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При стрессе стоит воздержаться от употребления сладкого и мучного, так как через короткий промежуток времени наступит упадок сил, а стресс станет еще более заметным. Об этом заявила диетолог Полина Журавлева. По ее словам, дело в том, что эффект от шоколадок и печенья временный из-за большого количества сахара.
По мнению Журавлевой, в такие моменты куда лучше подойдут миндаль, грецкие орехи и кешью, насыщенные магнием и белками.
Тем временем врач-эндокринолог Юлия Атамонова рассказала, как можно решить проблему с постоянной тягой к сладкому. Для этого, отметила она в комментарии для «Газеты.Ru», следует разобраться в причинах. Первая — ограничения в еде, из-за чего тянет к сладкому, вторая — сладкое воспринимается как отдых и расслабление, и третья — попытка заесть стресс.
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«Еще один мой любимый совет — это бананы. Почему бананы? Они не только дают нам немного натуральной сладости, но и содержат серотонин, так называемый «гормон счастья», — поделилась она в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем врач-эндокринолог Юлия Атамонова рассказала, как можно решить проблему с постоянной тягой к сладкому. Для этого, отметила она в комментарии для «Газеты.Ru», следует разобраться в причинах. Первая — ограничения в еде, из-за чего тянет к сладкому, вторая — сладкое воспринимается как отдых и расслабление, и третья — попытка заесть стресс.
«Прежде, чем съесть что-то сладкое, ответьте себе на вопрос: достаточно ли вы сыты? Если да, то выделите себе небольшую порцию, остальное уберите. Ешьте максимально медленно, вдумчиво, почувствуйте запах, насладитесь вкусом. Если шоколадка для вас – альтернатива отдыха, постарайтесь найти замену. Если вы так заедаете стресс, то нужно придумать, как можно проживать эмоции без еды. В этом поможет, например, спорт», — посоветовала специалист.Читайте также:
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Данил Пономарев