Врач рассказала, как бороться с сальными нитями на лице

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С сальными нитями, образующимися в области носа, лба и подбородка, можно бороться при помощи уходовых средств, таких как кислоты и энзимы. Об этом сообщила врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова. По ее словам, убрать эти кожные образования полностью и навсегда невозможно, так как их выработка — естественный процесс для любых типов лица.
«Важно, чтобы средства ухода были подобраны под ваш тип кожи. Кроме того, препарат с активами в уходе должен быть один — нельзя сочетать между собой кислоты, ретинол и энзимы, иначе это запустит обратную защитную реакцию, и кожа начнет вырабатывать еще больше кожного сала», — приводит «Вечерняя Москва» слова специалиста.Тем временем стало известно, что в 2024 году средний чек на косметику для ухода увеличился на 5%. Как рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с АГН «Москва», покупатели стали смотреть не только на стоимость косметических средств, но и на сервис, качество и уникальность.
Экономист отметила, больше всего выросли цены на косметику для ухода за телом — 15,7%, для очищения лица — на 18,5%, уход за волосами — на 13% и дезодоранты — 10,6%.
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