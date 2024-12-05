Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач рассказала, как бороться с сальными нитями на лице

Врач рассказала, как бороться с сальными нитями на лице

Дерматолог Пашкова: с сальными нитями следует бороться кислотами и энзимами
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

С сальными нитями, образующимися в области носа, лба и подбородка, можно бороться при помощи уходовых средств, таких как кислоты и энзимы. Об этом сообщила врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова. По ее словам, убрать эти кожные образования полностью и навсегда невозможно, так как их выработка — естественный процесс для любых типов лица.
«Важно, чтобы средства ухода были подобраны под ваш тип кожи. Кроме того, препарат с активами в уходе должен быть один — нельзя сочетать между собой кислоты, ретинол и энзимы, иначе это запустит обратную защитную реакцию, и кожа начнет вырабатывать еще больше кожного сала», — приводит «Вечерняя Москва» слова специалиста.
Тем временем стало известно, что в 2024 году средний чек на косметику для ухода увеличился на 5%. Как рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с АГН «Москва», покупатели стали смотреть не только на стоимость косметических средств, но и на сервис, качество и уникальность.



Экономист отметила, больше всего выросли цены на косметику для ухода за телом — 15,7%, для очищения лица — на 18,5%, уход за волосами — на 13% и дезодоранты — 10,6%.

Читайте также:

Врач назвала симптомы рака полости рта

Врач Позднякова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ

Врач развеяла мифы о противозачаточных
#москва
#качество
#врач
#цены
#сервис
#покупатели
#симптомы
#кожа
#уход
Онлайн-услугу аттестации медиков Подмосковья оснастили сервисом предпроверки
05 декабря 2024, 10:33

Фото: istockphoto.com/Pornpimone Audkamkong

Сервис предпроверки подключили к услуге подмосковного госпортала по аттестации медицинских и фармацевтических работников Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Медицинские работники Подмосковья могут через областной портал госуслуг подать заявление на присвоение квалификационной категории и получить результат. Теперь эта услуга оптимизирована: добавлен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Этот сервис поможет уменьшить количество отказов из-за дублирования заявлений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга по аттестации медработников размещается в разделе «Личные документы» — подразделе «Документы для отдельных случаев». Заявитель должен авторизоваться, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Затем необходимо будет пройти очное тестирование.

Читайте также:

Для пользователей платформы «Мой экспорт» упростили оплату услуг

Жители Подмосковья оформили за неделю около 8,5 тыс. соцкарт

Жителям Подмосковья рассказали, как записаться к нотариусу через «Госуслуги»
#цифровизация
#медицина
#здравоохранение
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
#госуслуги
#портал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодогвардейцы из Серебряных Прудов сдали кровь для Зарайской больницы
05 декабря 2024, 10:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Кровь для нужд Зарайской больницы сдали в рамках донорской акции члены движения «Молодая гвардия Единой России» из Серебряных Прудов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Донорская акция была проведена в преддверии Дня добровольца. Молодогвардейцы из Серебряных Прудов проявили свою активную гражданскую позицию и пополнили банк крови Зарайской больницы», — говорится в сообщении.
Донорская кровь и её компоненты необходимы для спасения пострадавших в дорожных авариях, при лечении пациентов с ожогами и сильной кровопотерей, а также онкологических больных и новорождённых.

Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Подробная информация о донации размещена на сайте Московского областного центра крови.

Читайте также:

Жителей Серебряных Прудов предупредили об отключении электричества 6 декабря

Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают сыграть в настольные игры

В Серебряных Прудах поймали похитителя мобильного телефона
#донор
#донорская кровь
#молодая гвардия
#серебряные пруды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В областном онкодиспансере состоялся мастер-класс по хирургии при помощи 3D технологий
05 декабря 2024, 09:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Доктор медицинских наук, заведующий отделением онкоурологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Сергей Рева провёл для специалистов Московского областного онкологического диспансера мастер-класс по хирургии с применением эндоскопической 3D системы с объёмной визуализацией, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели лапароскопическую операцию с использованием эндоскопической системы 4 поколения. У неё есть функция объемной визуализации. Высокое качество изображения с точной фокусировкой и отображением мельчайших деталей повысило эффективность работы онкоурологов», — сообщил заведующий отделением онкоурологии № 3 областного онкодиспансера Владимир Шаповалов.
Московский областной онкологический диспансер является специализированным лечебным учреждением третьего уровня в Московской области, предоставляющим современные специализированные услуги, включая высокотехнологичную хирургию, химиотерапию, радиотерапию и паллиативную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

В учреждении есть всё необходимое для точной диагностики и лечения различных видов рака, а также современное медицинское оборудование, новейшие медицинские и информационные технологии.

Читайте также:

В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

В областном онкодиспансере провели более двух тысяч исследований на рентген-комплексе
#врачи
#качество
#технологии
#оборудование
#медицинское оборудование
#минздрав мо
#мастер-класс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач назвала симптомы рака полости рта
Онколог Исакова: симптомами рака полости рта могут быть хрипотца и комок в горле
04 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/shironosov

Симптомами рака полости рта являются красные и белые очаги на слизистой, которые затем перерастают в опухоль, а также хриплый голос, комок в горле, проблемы с глотанием и речью и подвижность зубов. Об этом сообщила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. По ее словам, раковая опухоль быстро растет и распространяется на соседние ткани.
«Злокачественные новообразования полости рта и ротоглотки встречаются относительно редко — менее 10 случаев на 100 тыс. человек в год. Причиной их развития считают табак в различных формах — жевательный, в виде сигарет, а также употребление крепкого алкоголя, инфицирование вирусом папилломы человека, особенно 16-м и 18-м типами», — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».
При этом некоторые из этих симптомов могут быть предвестниками и других заболеваний — тревожного расстройства или депрессии. К примеру, комок в горле или кашель могут являться соматическими проявлениями этих расстройств, рассказала врач-невролог, отоневролог Мария Шаповалова в разговоре с «Газетой.Ru».
«К неврологу могут прийти пациенты от разных врачей. Главное то, что они были многократно обследованы на предмет своих жалоб у профильных специалистов, но причина так и не была найдена. К нам часто приходят люди от кардиолога. У меня много пациентов, у которых единственным проявлением тревожного расстройства являются кризовые повышения давления до 200 мм. рт. ст. на фоне хорошо подобранной гипотензивной терапии», — поделилась она.
Врач отметила, что в первую очередь при болях в какой-то части тела нужно идти к профильному специалисту, искать проблему в этой области. Однако если боль мигрирует по всему телу, то, скорее всего, она связана с тревогой.

Читайте также:

Врач развеяла мифы о противозачаточных

Врач Позднякова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ

В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть
#эксперт
#грипп
#врач
#человек
#пациенты
#люди
#табак
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть
04 декабря 2024, 18:19

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля в Красногорске вылечили девочку, не способную принимать пищу. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
В центр поступила двухлетняя малышка, которая не могла проглатывать пишу, так как постоянно давилась. Врачи выявили у неё врождённую патологию – расщелину гортани первой степени.
«Подобная патология устраняется только хирургическим путем. Во время операции врачи выполнили пластику гортани с помощью стационарного ларингоскопа и эндоскопических инструментов. Гортань ушили двумя саморассасывающимися швами», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Все манипуляции проводились без разрезов, через рот маленькой пациентки. Поэтому послеоперационный период протекал без осложнений, проводилась симптоматическая терапия.

Сейчас девочка выписана домой. Она ест, как все дети.

Читайте также:

Орехово-зуевские хирурги спасли жизнь пациента с тромбозом сосудов мозга

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ
#дкц
#дети
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#красногорск
#врачи
#пациенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Позднякова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ
Врач Позднякова: у гриппа и ОРВИ разные симптомы
04 декабря 2024, 18:17

Фото: iStock/Jovanmandic

Зима — это время вирусов и простуд, которые, казалось бы, уже стали частью нашей жизни и не удивляют своим проявлением. Однако часто люди путают ОРВИ с гриппом, что ведет за собой неправильное лечение.
Заместитель главного врача по детству Люберецкой областной больницы Елена Позднякова в беседе с «Радио 1» напомнила, что ОРВИ и ГРИПП – это разные заболевания, имеющие разную симптоматику.

«ОРВИ начинается с першения в зеве, к этому присоединяется насморк, повышается субфебрильная температура (меньше 38 градусов). ОРВИ протекает легче гриппа. К небольшому прикашливанию может присоединиться общее недомогание. Как правило, эти симптомы в течение 7 дней проходят. Грипп же начинается с синдрома интоксикации и фебрильных температур (выше 38 градусов). Чувствуются боли в спине и мышцах, на второй день присоединяется грубый кашель. На 3-4 сутки начинается першение зева», — объяснила эксперт.

Она добавила, что грипп чаще вызывает осложнения, чем ОРВИ. Он может привести к гаймориту, бронхиту, отиту и пневмонии.

По словам Елены Поздняковой, чтобы избежать заражения вирусами и инфекциями, нужно пользоваться масками и антисептиками, а также употреблять витамин D и C, которых зимой обычно не хватает.

«Вирусы передаются воздушно-капельным и контактным путями. Чтобы избежать заражения, нужно не трогать лицо, глаза и посторонние предметы. Пользоваться масками и антисептиками в общественных местах. В рацион добавить витамины С, D, а к февралю подключить поливитамины», — сказала врач.

Читайте также:

Врач развеяла мифы о противозачаточных

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с неизвестным вирусом в Конго

Рост заболеваемости микоплазменной пневмонией зафиксировали в России
#грипп
#температура
#врач
#орви
#глаза
#больницы
#симптомы
#заболевания
#витамины
#вирусы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Орехово-зуевские хирурги спасли жизнь пациента с тромбозом сосудов мозга
04 декабря 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г. о.

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь мужчины с тромбозом сосудов головного мозга. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий подмосковной скорой помощи Николай Васильевич почувствовал себя плохо, когда начался очередной рабочий день. У него закружилась голова, походка стала неустойчивой, заболел затылок.
«Мужчина обратился к руководству подстанции скорой помощи, его осмотрели врачи, после чего оперативно доставили в региональный сосудистый центр Орехово-Зуевской больницы. В ходе обследования у него диагностировали острый тромбоз левого поперечного синуса. При этом удалось выявить инсульт, сложный для диагностики», - говорится в сообщении.
За работу взялась мультидисциплинарная команда врачей РСЦ Орехово-Зуева во главе с заведующим региональным сосудистым центром Дмитрий Тютьневым. Это один из ведущих специалистов по лечению венозной патологии головного мозга в России.

После операции Николай Васильевич смог быстро восстановиться и вернуться к работе.

Читайте также:

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ

«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику
#орехово-зуево
#больница
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#подмосковье
#московская область
#пациент
#хирург
#врачи
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ
04 декабря 2024, 14:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко познакомились с работой филиала Московского областного научно-исследовательского клинического института в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Консультационно-диагностический центр института открылся в городе в 2023 году. В 2024-м в составе филиала заработали Центр рассеянного склероза и Центр диагностики и лечения муковисцидоза у взрослых. С момента открытия специалисты центра оказали помощь почти 30 тысячам пациентов. Помимо реутовчан, за консультацией и лечением в клинику обращаются жители других подмосковных городов», – рассказали в администрации.
Реутовский филиал МОНИКИ оснащён современным диагностическим оборудованием. В нём работают 20 врачей – гематолог, нефролог, ревматолог, пульманолог и другие. Любой житель Московской области может записаться на приём по направлению лечащего врача.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Как сообщил Науменко, в следующем году у здания Консультационно-диагностического центра на ул. Советской благоустроят прилегающую территорию, отремонтируют подъездные пути, организуют дополнительное озеленение.

Читайте также:

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику

В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец
#реутов
#моники
#минздрав мо
#здравоохранение
#здоровье
#игорь брынцалов
#мособлдума
#филипп науменко
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса
04 декабря 2024, 13:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства вернули трёхлетнему мальчику способность говорить, утраченную в результате заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В НИКИ детства поступил на лечение ребёнок, у которого отсутствовала речь. До девяти месяцев он развивался в соответствии с возрастом, произносил отдельные слова. Родители заметили, что после перенесенной коронавирусной инфекции сын перестал разговаривать. Проведенная диагностика подтвердила последствия COVID-19 и задержку речевого развития.
«Мы назначили ребенку биорезонансную терапию. Провели первичный сеанс, обучили родителей и выдали прибор БРТ для лечения в домашних условиях. Контрольное тестирование через неделю показало положительную динамику: ребёнок начал повторять слова и односложные предложения. Стал проявлять активность в игре с другими детьми, чего раньше не было. Мы продолжили биорезонансную терапию», – рассказала главный внештатный детский рефлексотерапевт Минздрава Подмосковья, врач-рефлексотерапевт Наталия Отдельнова.
За следующую неделю у мальчика расширился список повторяемых слов, появились зачатки диалога. Ребёнок начал повторять движения за героями мультфильмов. Через месяц биорезонансной терапии он стал активно общаться с окружающими и сверстниками, называть животных, выражать эмоции словами, самостоятельно одеваться, есть и ходить в туалет.

Сейчас он посещает детсад и продолжает развиваться соответственно возрасту под наблюдением специалистов НИКИ детства.

Дети с нарушением речи и расстройством аутистического спектра могут пройти лечение в НИКИ детства по направлению врача. Помощь оказывается бесплатно по полису ОМС. Всю информацию можно получить по телефону: 7 (498) 699-53-10.

Читайте также:

«Сильно удивить»: в Мособлпожспасе рассказали, как остановить истерику

В Центре материнства и детства в Раменском родился 25-тысячный младенец

В Подмосковье с начала года родилось более 660 двоен и восемь троен
#минздрав мо
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#ребёнок
#ники детства
#коронавирус
#covid-19
Следите за нашими новостями
в удобном формате