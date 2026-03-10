Диетолог назвала противопоказания для кето-диеты
Кето-диета представляет собой режим питания с низким содержанием углеводов, ограниченным потреблением белка и повышенным уровнем жиров. Об этом сообщила врач-диетолог Марият Мухина.
По ее словам, такая диета должна назначаться врачом только тогда, когда все другие способы уже перепробованы, поскольку польза от нее остается спорной.
«У взрослых людей есть ряд противопоказаний. Например, переходить на кето-диету не стоит при нарушении жирового обмена, когда у человека и так повышен холестерин», — предупредила Мухина в разговоре с RT.
Кроме того, при соблюдении кето-диеты в организме образуются кетоны, которые оказывают токсическое действие на нервные клетки. Так, врач предупредила, что такой способ питания противопоказан людям с первым типом сахарного диабета. При втором типе кето-диета допускается, но исключительно под контролем врача. Не стоит переходить на такую диету людям с проблемами с желчным пузырем, а также при мочекаменной болезни, заключила Мухина.