Диетолог назвала противопоказания для кето-диеты

10 марта 2026, 17:25

Диетолог Мухина: польза от кето-диеты остается спорной

Фото: iStock/tbralnina

Кето-диета представляет собой режим питания с низким содержанием углеводов, ограниченным потреблением белка и повышенным уровнем жиров. Об этом сообщила врач-диетолог Марият Мухина.





По ее словам, такая диета должна назначаться врачом только тогда, когда все другие способы уже перепробованы, поскольку польза от нее остается спорной.





«У взрослых людей есть ряд противопоказаний. Например, переходить на кето-диету не стоит при нарушении жирового обмена, когда у человека и так повышен холестерин», — предупредила Мухина в разговоре с RT.