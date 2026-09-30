Врач назвал главные причины потери аппетита
Врач Маматов: стресс, недосып и лекарства отбивают аппетит не реже болезней ЖКТ
Врач Алексей Маматов рассказал, что снижение аппетита вызывает не только болезни желудка и кишечника. На него влияют стресс, нарушения сна и режима, инфекции, обменные процессы и приём лекарств.
В беседе с RT специалист отметил, что стресс может «отключить» аппетит.
«Во время сильного или продолжительного напряжения организм перестраивает работу многих систем. У некоторых людей это проявляется повышенным аппетитом и тягой к определённой пище, у других — наоборот, полным отсутствием желания есть», — пояснил он.Врач добавил, что ночные смены, недосып, перелёты и смена часовых поясов тоже меняют пищевое поведение. При этом потеря аппетита часто сопровождает острые заболевания — человек при этом чувствует слабость, тошноту, иначе воспринимает вкусы и запахи.
Маматов подчеркнул: если аппетит не возвращается долго после выздоровления или снижение сопровождают другие необычные симптомы, нужно обратиться к врачу.