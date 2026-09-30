Врач назвал главные причины потери аппетита

30 сентября 2026, 17:59

Врач Маматов: стресс, недосып и лекарства отбивают аппетит не реже болезней ЖКТ

Фото: Istock/Nuttawan Jayawan

Врач Алексей Маматов рассказал, что снижение аппетита вызывает не только болезни желудка и кишечника. На него влияют стресс, нарушения сна и режима, инфекции, обменные процессы и приём лекарств.





В беседе с RT специалист отметил, что стресс может «отключить» аппетит.

«Во время сильного или продолжительного напряжения организм перестраивает работу многих систем. У некоторых людей это проявляется повышенным аппетитом и тягой к определённой пище, у других — наоборот, полным отсутствием желания есть», — пояснил он.