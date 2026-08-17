Врач перечислила продукты, сохраняющие здоровье мозга

17 августа 2026, 23:00

Врач Михалева: рыба, орехи и яйца помогут сохранить здоровье мозга

Фото: iStock/tbralnina

Жирная рыба, яйца, ягоды и цельнозерновые продукты помогут сохранить здоровье головного мозга. Об этом рассказала врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиники» и кандидат медицинских наук Оксана Михалева.





По ее словам, жирная рыба холодных морей является одним из самых ценных продуктов для мозга из-за содержания омега-3. Регулярное употребление позволит улучшить память, концентрацию внимания и увеличить способность к обучению. Омега-3 также содержат орехи и семена. При этом эксперт отметила и пользу яиц.





«Они являются источником качественного белка, а желток богат витаминами А и D, а также холином и лецитином. Эти вещества необходимы для поддержания структуры клеток мозга и синтеза нейромедиаторов, обеспечивающих передачу нервных импульсов», — пояснила Михалева в разговоре с RT.

«В них содержатся проантоцианидины и флавонолы. Эти сложные химические соединения придают ягодам терпкий, вяжущий вкус и красный цвет. Попадая в организм, они действуют как антиоксиданты, то есть защищают липиды в крови от окисления, благодаря чему те не прилипают к стенкам сосудов», — уточнила эксперт.